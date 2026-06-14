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Ljubavni život Duška Tošića ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što se u medijima pojavila njegova prva fotografija sa atraktivnom plavušom Norom. Njihov prisan zagrljaj i osmesi na zajedničkom kadru odmah su pokrenuli lavinu komentara i nagađanja o prirodi njihovog odnosa.

Foto: Instagram, Damir Dervišagić

Međutim, ubrzo nakon što je fotografija privukla veliku pažnju, usledio je neočekivan potez bivšeg fudbalera. Naime, Tošić je spornu objavu uklonio sa društvenih mreža, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti i otvorilo prostor za brojne spekulacije o njihovoj vezi.

Podsetimo, javnost je nedavno imala priliku da prvi put vidi Duška Tošića u društvu nove izabranice Nore. Fotografija na kojoj su zagrljeni i vidno bliski brzo je obišla domaće medije i društvene mreže, a mnogi su je protumačili kao potvrdu njihove romanse.

Međutim, samo nekoliko dana kasnije usledio je neočekivan obrt. Fotografija koja je izazvala veliku pažnju više se ne nalazi na njegovom profilu, što je dodatno podgrejalo interesovanje javnosti.

Šta se krije iza ovog poteza?

1/6 Vidi galeriju Duško Tošić osvaja žene Foto: Damir Dervišagić, Privatna arhiva, Milos Tesic/ATAImages, Shutterstock, ATA images

Za sada nije poznato zbog čega je Duško odlučio da ukloni fotografiju sa Norom. Dok jedni smatraju da želi da zaštiti privatnost nove partnerke od medijske pažnje, drugi veruju da je razlog u burnim reakcijama koje je njihova veza izazvala na društvenim mrežama. Posebnu pažnju privukle su i brojne rasprave na internetu nakon što je Nora dospela u fokus javnosti, a Duško se u pojedinim situacijama našao i u polemikama sa korisnicima društvenih mreža.

Karleuša Duška nazvala pokojnikom

1/4 Vidi galeriju Redakcija Kurira došla je u posed porodične fotografije na kojoj su zajedno Jelena Karleuša i Duško Tošić sa ćerkama Atinom i Nikom Tošić. Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Jelena je nedavno prokomentarisala kako gleda na Duškov uspeh.

- Više o...htedoh reći pokojnicima, pu, pu...daleko bilo, ne bih, ja želim svim mojim bivšim muževima uspeh u svakom biznisu, sve dok redovno daju alimentaciju - rekla je Jelena nedavno za Jutjub kanal Pravo lice estrade.

Podsetimo, ona se jednom prilikom oglasila na Instagramu te otkrila da se sama stara o ćerkama:

- Zahvalna sam srpskoj vladi i srpskom predsedniku na zakonu o alimentacionom pravu. Kao žena koja je sama podigla i izdržavala dvoje dece 16 godina sa tek povremenom ''milostinjom'' njihovog oca iz inostranstva i sada kao samohrana majka gde drugi roditelj izbegava plaćanje dosuđene alimentacije, ovaj zakon je velika pobeda za sve majke! Država je obezbedila alimentacioni fond iz kog će isplaćivati alimentacije za decu, a onda preuzimati naplatu od nesavesnih roditelja koji izbegavaju odgovornost prema rođenoj deci - napisala je Jelena Karleuša na Instagramu.