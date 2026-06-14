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Pevačica Emina Jahović i turska muzička zvezda Mustafa Sandal razveli su se 2018. godine nakon deset godina braka, tokom kojeg su dobili sinove Javuza i Jamana. Iako su nakon rastanka nastojali da održe korektan odnos zbog dece, nekoliko godina kasnije njihovi nesporazumi dospeli su i do suda.

Foto: Damir Dervišagić

Naime, Emina je 2021. godine javno govorila o problemima koje je imala sa bivšim suprugom, tvrdeći da ne ispunjava određene obaveze preuzete nakon razvoda, zbog čega su bili primorani da pravdu potraže pred nadležnim institucijama.

- Razvela sam se od Mustafe 2018. godine i tada smo pred sudbom potpisali sporazum u kojem prihvatamo zajedničke obaveze, među kojima su i zdravstveno osiguranje i alimentacija za našu decu. Međutim, nedugo posle razvoda sve obaveze pale su na mene - rekla je Emina Jahović za turske medije.

- Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali nije to uradio. Takođe smo imali dogovor da pokrije privatno zdravstveno osiguranje svoje dece i plati troškove njihovih izleta i letovanja. Nije ispunio ništa od toga. Dan kada sam se najgore osećala bio je kada sam odvela decu kod lekara i saznala da im osiguranje nije uplaćeno. Iako je to navedeno kao njegova obaveza u našem sporazumu o razvodu, Mustafa nije platio ni rentakar, kao ni platu mog vozača. Nisam osoba koja bi ga napala za ovako nešto iz ljubomore ili obesti. Naprotiv, budući da je on otac moje dece, svesna sam da će naš odnos morati da traje zauvek - rekla je ona za turske medije.

Nakon što je Emina tužila supruga za neisplaćene alimentacije, Mustafa Sandal je podneo kontratužbu. Izneo je dokaze o tome da joj je uplatio 1,8 miliona turskih lira, odnosno više od 100.000 evra. U svoju odbranu je izneo i da ima finansijske probleme, za šta je ona tvrdila da je laž.

- Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti! Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - rekla je jednom prilikom Emina.

Ponovo tužila bivšeg muža

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Printscreen, Kurir

Prošle godine, domaći mediji naveli su da je Emina ponovo tužila Mustafu.

Ona je iznela tvrdnje da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu. Između ostalog, u to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je to potrebno.

Turski mediji su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da naša pevačica dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanjedece. Pored ovoga, Mustafa se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju.

Međutim, prema tvrdnjama Jahovićeve, Sandal te obaveze nije ispunio.

Do susreta bivših supružnika došlo je na porodičnom sudu u Istanbulu. Prema priči izvora upućenog u celu priču, ona je tada istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbežnom.

Podsećamo, Emina Jahović srela se sa novom suprugom Mustafe Sandala na obeležavanju mature njihovog starijeg sina Jamana.