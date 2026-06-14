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Dragana Mirković napravila je gala slavlje u svom dvorcu u Beču, povodom rođendana njene ćerke Manuele, a muzička diva je svojim pratiocima na društvenim mrežama pokazala kako je sve to izgledalo.

Sve je bilo u "džungla fazonu" pa je dekoracija bila u zelenim nijansama. Na stolovima su bili veliki listovi biljaka, a na jednoj terasi stajale su dve figure lava u prirodnoj veličini. Od posluženja za goste nema čega nije bilo, a torta je posebno oduševila sve. Poslastica je na dva sprata, na vrhu ima slovo M što označava prvo slovo njenog imena i roze je boje i pažljivo je dekorisana najlepšim detaljima.

Dragana je na jednoj od fotografija dodala opis "Žurka", a nakon što je svojoj vernoj publici pokazala radosne trenutke iz dvorca, Dragana i njena ćerka ugostile su Manueline prijatelje i uživale u ovom posebnom danu.

Foto: Printscrean

Rođendan za najbliže proslavila takođe u dvorcu

Podsetimo, Manuela je već proslavila rođendan u krugu najbližih baš na dan svog rođendana, a ovo je očigledno bila žurka za njene prijatelje.

Dragana Mirković je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila delić atmosfere sa proslave. Na svom storiju je objavila fotografiju na kojoj je u prvom planu raskošna torta, koja je svojim izgledom odmah privukla pažnju i izazvala brojne reakcije.

U pitanju je elegantna bela poslastica u vintidž stilu, bogato ukrašena nežnim roze ružama i sitnim cvećem, dok se na samom vrhu nalaze velike, svetlucave zlatne svećice u obliku broja 24. Da je svaki detalj proslave pažljivo isplaniran, govore i luksuzne, stilski ukrašene stolice u pozadini, kao i veliki zlatni baloni.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen/Instagram