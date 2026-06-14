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Pevačica Marija Šerifović doživela je neprijatnost tokom boravka na Baliju, kada je usred noći nezgodno pala i povredila nogu. Zbog jakih bolova koje je osećala, odmah je potražila lekarsku pomoć i završila na hitnom prijemu.

Foto: Nemanja Nikolić

O svemu je govorila u svom najnovijem vlogu na Jutjubu, gde je detaljno opisala kako je došlo do nezgode, kao i kroz kakve je bolove prolazila nakon povrede.

- Sada je petak, 23:46 je. Ja sam u taksiju, na putu za bolnicu. U kolima sam sa nepoznatom osobom koju bukvalno znam 60 minuta. Znači ovako, situacija je sledeća: Legla sam da spavam i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice da siđem niz stepenice i odnesem mami neki lek za bolove. Pala sam i sada idem da vidim da li ću odmor nastaviti u miru ili gipsu, na štakama ili longeti - rekla je ona i podelila kadrove iz bolnice gde su je gurali u invalidskim kolicima kako bi išla na preglede.

- Nikada nisam osetila ovoliku bol, nikada u životu - dodala je pevačica, a potom otkrila rezultate.

- Kosti nisu pukle, izgleda da su mi popucali ligamenti. Nema mrdanja, fiksirana noga, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara mi treba pet minuta - rekla je pevačica koja je nakon dolaska u Beograd otišla na terapije i uspela da održi koncert u Sava Centru.

Htela da ostane na Baliju

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović završila u bolnici Foto: Preentscreen Youtube

Podsetimo, Marija sve češće ide na Bali kojim je oduševljena toliko da je poželela da tamo ostane.

- Dobro jutro, kako ste vi meni? Vi ili krećete da spavate ili ste otišli da spavate. Ja samo da vam se javim. Kod mene je sve u redu, život je lep. Pišete mi, nemojte da se sekirate, doći ću ja na vreme u Beograd za sve obaveze koje imam. Razmišljala sam da se ne vratim nikada, ali otom-potom. To sam malo prolongirala. U ponedeljak imam jednu lepu vest za vas - rekla je Marija u video snimku