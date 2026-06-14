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Mia Borisavljević nedavno se našla u centru skandala kada se oglasila za medije njena komšinica, koja je otkrila kakve probleme im pravi pevačica.

Miran kraj, tada je bio nemiran 3 meseca jer je Mia rušila i bušila i renovirala svoja čak dva stana u istoj zgradi. Komšinica tvrdi da je pevačica htela da proširi stan, ali su je u tome sprečili.

- Ona i njen suprug Bojan su mnogo lepi, ali karakter, je l se o tome može govoriti? Nisam joj simpatična, jer ja pravdu želim, a nepravdu ne volim. Od terase je htela da pravi sobu, a dva stana je kupila. Nikad joj nije dosta, nedovoljno para. Šta će joj dva stana? Zašto proširenje na uštrb komšija? Pitanje je da li zgrada to može da izdrži, da li je dovoljno armirana. Ja sam išla u komunalnu inspekciju da izađu, zbog nje, ona je ljuta na mene, ali neka je ljuta, ja sam na vreme obavestila komunalnu inspekciju. Biće neko drugi kriv, biće mnogo više problema. Ne možemo to dozvoliti da od terase koja je metar da se pravi soba. Ima stan od 100 kvadrata - ispričala je komšinica, tada za Blic

- Mi nismo mogli živeti tri meseca od radova kada je renovirala, to je bio kamenolom u njenom stanu. Nisam znala šta da radim, imala sam bašticu, pa sam preko dana izlazila da ne čujem buku.

Komšije kažu da do proširenja nije došlo verovatno zbog prijave, a gospođa koja je prijavila pevačicu se nada da je odustala.

- Ne znam kako je to ispalo, ja sam rekla ako nešto bude nekome, ja sam dosta proživela.

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Mia shvatila da je pogrešila

Bez obzira na sukob, pevačicina komšinica ističe da se njih dve danas jedna drugoj uredno javljaju, jer je, kako kaže, Mia shvatila da je pogrešila.

- Javi se ona meni posle svega, zna ona da je pogrešila. Nema veze, moramo opraštati. Vrlina je biti skroman, a sve ono što je mimo potreba, donosi negativnu, ne pozitivu. Dobro je biti dobronameran, ne tražiti mnogo od života. Da li su pročitali neko slovo iz Biblije? Treba tamo pogledati šta kažu redovi - kaže komšinica.

Mia se oglasila

Mia se tada oglasila za medije:

- Ovaj stan sam kupila 2014. godine i tada je renoviran. Sve je bilo prijavljeno opštini, radovi su plaćeni i nisam imala nikakvih problema. Ne znam ko je ta žena i zašto to priča nakon više od 10 godina - rekla je Mia koja je potom prokomentarisala izjavu komšinice da "neće dozvoliti da se od terase pravi soba".

- E pa dozvolila je! Šta da joj radim, ali ja sam napravila sve baš kako sam htela i planirala, nisam nju pitala. Gospođo, šta da vam kažem, ali nije na vama da odlučite - rekla je pevačica i za kraj poručila:

- Zaista nisam nikada imala problema sa komšijama i sada ne znam o kojoj ženi je reč. Ne sećam se čak da sam imala problem ni pre 10 godina kada su izvođeni radovi. Ali eto, ako je nekome i smetalo to je bila ta žena - kroz smeh je rekla Mia.