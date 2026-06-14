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Pevačica i spisateljica Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, po mnogima jedna od najzgodnijih Hrvatica, otkrila je nedavno u jednom intervjuu za domaće medije da je zapravo Srpkinja. Kako je Nives, poznata po svojim provokativnim stajlinzima, otkrila, priča hrvatski, ali joj je cela familija u Srbiji i kad god je u našoj zemlji priča srpski.

"Ja sam Srpkinja"

"Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski", priznala je Nives i otkrila da ne zna kako bi javnost u komšiluku reagovala da se na tamošnjoj televiziji pojavi voditelj ili voditeljka koji pričaju srpski, te da iz tog razloga i priča hrvatski.

"Znaš kako, na nacionalnoj televiziji u Hrvatskoj da dođe voditelj koji priča srpski, ne znam kako bi publika to prihvatila", izjavila je Nives za hype.tv.

1/12 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram

Dotakla se i odrastanja kod bake i deke u Vojvodini.

"Kada sam bila klinka, sva deca su volela ići na more, ali ja sam više volela biti kod babe i dede u Lovćenu. To je selo u Vojvodini. Neke najlepše trenutke iz mog detinjstva i života pamtim odatle", priznala je Nives za Hajp.

Zašto je sakrila prezime?

Nives je često pričala o svom srpskom poreklu, a prezime Zeljković je zamenila jer joj je drugo zvučalo mnogo bolje za scenu.

"Celzijus, pitate? Sama sam se toga setila, drugima se dopalo. Nadimak je bio simbol porasta temperature, asocijaciju na moju pojavu, vrstu nastupa koju sam odabrala, a i lako se pamtilo, tako je nastala Nives Celzijus", izjavila je pevačica svojevremeno za Večernji list.

1/5 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printscreen/Instagram

Živi sa bivšim mužem i njegovom devojkom

Nives Celzijus (43) oduvek je privlačila pažnju izgledom, ali ono što danas najviše intrigira javnost jeste njen potpuno nesvakidašnji odnos sa bivšim suprugom Dinom Drpićem.

Iako su brak sklopili 2005. godine i kasnije se razveli, roditelji sina Leona i ćerke Taiše nastavljaju da funkcionišu kao pravi uigrani tim. Umesto klasičnog prekida, oni pronalaze balans, deleći i dalje svakodnevicu, životni prostor i obaveze, osim kada on provodi vreme sa svojom novom izabranicom. Svoju snažnu i prijateljsku povezanost Nives je objasnila sledećim rečima: „Nismo razdvojeni, skoro uvek smo zajedno… on je i dalje jedan od mojih najboljih prijatelja i i dalje ga neizmerno volim“.

Posebno fascinira njen opušten stav prema novoj partnerki njenog bivšeg muža, u kojem nema ni trunke zlobe ili ljubomore. Iako nisu međusobno bliske, Nives je veoma ceni jer pazi njenu decu, zbog čega ju je nazvala „predivnom osobom“. Govoreći o njenom izgledu, šarmantno je i kroz šalu dodala da je devojka „bolesno lepa, kao Monika Beluči“.