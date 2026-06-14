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U najnovijoj emisiji "Pinkovih zvezda" došlo je do žestoke rasprave između članica žirija Viki Miljković i Zorice Brunclik. Nakon nastupa takmičarke Ane Jokić, mišljenja dve pevačice su se potpuno razišla, što je ubrzo dovelo do verbalnog sukoba pred kamerama.

Foto: ATA images

Naime, Viki je iznela stav da kandidatkinja nije pružila dovoljno dobar nastup za prolazak u naredni krug takmičenja, ističući da njeno pevanje nije bilo na očekivanom nivou. Takav komentar nije naišao na odobravanje Zorice Brunclik, koja je imala potpuno drugačije viđenje situacije, pa je između njih ubrzo došlo do oštre polemike.

- Zaista si prelepa, prezgodna i neko si ko će napraviti posao, ukoliko budeš želela, činjenica je to. Kako ćeš se ti kotirati nisam vidovita da bih o tome polemisala, ali ćeš svakako najbolje napraviti posao, to je činjenica. Ja stojim iza svojih reči, mislim da tvoje pevanje nije bilo na nivou za ovaj krug, jako tanko, jako bledo, ovo neće tebi smetati kad ti budeš nastupala. Ali ovo je takmičenje gde se favorizuje pevanje, moje mišljenje je da je pevanje bilo tanko večeras - rekla je Viki.

1/5 Vidi galeriju Viki Miljković i Zorica Brunclik Foto: Printscreen

- Šta ti je bilo onda prošli krug? Ona bila falš ko vrata - rekla je Zorica.

- Dobro, to je tvoje mišljenje - rekla je Viki.

- Nije mišljenje nego znanje - navela je Zorica.

- Ženo, gospođo, neću s tobom da se svađam i da se ubeđujem - rekla je Viki.

- Ti si ispod mog nivoa da bih se s tobom svađala - rekla je Brunclikova.

- I ti si ispod mog, pa šta ću, pričam i trpim te ovde - rekla je Viki.

- Ja ispod tvog nivoa? Ja imam 71 godinu, mogu majka da ti budem, sram te bilo. Ja mogu da te uvredim, jer mogu majka da ti budem, sram te bilo - ponovila je Zorica.

- Gospođa Brus Li, dolazi da izmanipuliše očima, kao kamatu da treba da uzmeš od nje, tako dolazi kod mog Vikice, a ja sam tu školu prošao, ne smem u oči da je gledam - rekao je Desingerica

1/6 Vidi galeriju Zorica Bruncliku u Pinkovim zvezdama Foto: Printscreen

Zorica otkrila istinu zašto je udarila na Viki Miljković

Podsetimo, odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković privlačio veliku pažnju javnosti, a muzička diva je tada otvoreno prokomentarisala žiri „Pinkovih zvezda“ i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči koleginici.

- Što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.