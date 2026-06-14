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Mitar Mirić godinama je u stabilnom braku sa suprugom Suzanom, koja izbegava eksponiranje u javnosti, ali je njegov ljubavni život ipak dospeo u žižu medijskog interesovanja 2019. godine.

Tada se pevač našao u centru velikog skandala zbog navodne afere sa koleginicom Draganom Janićević, poznatijom kao Lepa Gaga, koja je od njega mlađa čak 30 godina.

Mediji su tada pisali da je njihova romansa trajala dve godine pre nego što je otkrivena, a sve je kulminiralo kada je Dragana na društvenim mrežama počela da deli njihove zajedničke fotografije.

Zbog ovih javnih objava, brzo su počele da kruže glasine da je Suzana pevača izbacila iz porodičnog doma.

Međutim, Mitar Mirić je te navode oštro demantovao. Istakao je da od afere nema ništa i optužio je mlađu koleginicu da ga zloupotrebljava kako bi sebi podigla cenu i stekla popularnost, naročito nakon što joj je pomogao oko snimanja spota.

Pevač je takođe demantovao priče da je izbačen iz kuće, objasnivši da mu supruga nije zamerila na medijskim natpisima jer razume da je to deo njegovog posla.

1/8 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolic, Kurir Televizija, Printscreen

Uprkos njegovim demantijima, Lepa Gaga je još neko vreme provocirala javnost podelivši njegovu pesmu "Glas razuma" uz dvosmislen opis, ali je ubrzo nakon toga prekinula sa takvim objavama.

Negirao je skandal

Iako je negirao ovaj konkretan skandal, Mitar je ranije, u intervjuu iz 2011. godine, otvoreno priznao da nije uvek bio savršen suprug.

Tada je izjavio da se divi svojoj ženi i njenoj sposobnosti da ga trpi, priznajući da joj je u životu priređivao svašta i pravio razne "ludorije". Ipak, naglasio je da se zbog svojih grešaka bezbroj puta kajao i izvinjavao, a da mu je ona uvek opraštala i prelazila preko svega.