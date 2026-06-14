Slušaj vest

Jutjuber Baka Prase objasnio je kako je njegov Porsche od 700.000 evra oštećen priliko stavljanja folija, zbog čega su strane krenule da mu ispadaju plastike, a prozori se ne zatvaraju jednako.

Baka koji je nedavno boravio u Monaku, gde je noć u hotelu plaćao 8.000 evra, pri povratku sa putovanja otkrio je da ima problema sa svojima automobilom od 700.000 evra.

On je putem svog lajva otkrio kako su radnici pri stavljanju folije na automobil pogrešno vraćali delove zbog čega su krenule da mu ispadaju plastike.

- Auto je napravljen bez greške, ali onda sam ga ja poslao na farbanje i onda na foliranje, a Mansory ne radi folije. Onda kada su ljudi stavljali zaštitne folije, skidali su sve da bi to dobro napravili. Onda su raz*ebali sve, a to su prozori i migavci - objasnio je on.

Baka je zatim odvezao svoj automobil kod majstora kako bi se ove poteškoće rešile, a tada je snimio šta sve na automobilu trenutno ne valja.

On je snimio polomljene plastike, odnosno migavce, a zatim i prozore na automobilu koji se ne zatvaraju pravilno.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

U Monaku imao problem sa policijom

Naime, on je bio na putovanju u Monaku, gde se kretao svojim automobilom vrednim 700.000 evra. Tom prilikom, zbog preglasnog turiranja jakog motora, završio je pred lokalnom policijom.

Nije krio, već je javno objasnio kako je došlo do toga da postane glavna atrakcija, dok se kretao ka prijatelju u sam centar grada.

Oko njegovog skupocenog automobila okupio se veliki broj ljudi koji su tuda prolazili, pa su ga snimali i tražili da pokaže snagu svog vozila.

- Idem u centar Monaka da pokupim Minimuma i ne kontam da idem u centar Monaka. Kad ono u ulici njih 300 stoje sa strane i snimaju me svi. Meni samo kroz glavu prolazi da mi je ispao deo od auta i da će mi se smejati ljudi. Ljudi su mi tražili da turiram da čuju auto i to sam uradio. Znate da je na ovim kolima limitirano turiranje na 4.000 obrtaja, a ja sam se kretao i turirao sam ga na 6.000 obrtaja. Znate kako je pucalo - objasnio je on.

Intervencija policije

Njegovo hvalisanje sa skupocenim automobilom i turiranjem dovelo ga je do organa reda. Vrlo brzo, reagovala je policija, a on je potom probao da se opravda prebacivajući krivicu na okupljene ljude.

- Prilazi mi odmah policajac i ja mu kažem: 'Izvini brate, oni su mi rekli da smem da turiram!'. On meni dođe i kaže: 'Ovo ti je poslednji put!'. I dalje nisam uhapšen, preživeo sam i držim se - objasnio je Baka Prase kroz smeh.