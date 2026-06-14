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U emisiji "Stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji od 16 sati, Suzana se vratila u vreme kad su nastajale pesme koje publika i danas peva i otkrila kako gleda na period koji joj je promenio život.

- Ne mogu da verujem da se meni baš "zalomilo" da objavim da ćemo se družiti dve večeri na velikom koncertu Južnog vetra. Posle toliko godina mi je velika čast i zadovoljstvo da budem deo tako velikog koncerta. Dugo se nisam pojavljivala u javnosti, niti na tako velikim koncertima. Nisam javno nigde nastupala, tako da sam presrećna. Pod tremom sam, velika je to odgovornost, da ispoštujemo sve te ljude, ogromne fanove Južnog vetra. Znam šta znači Južni vetar, godinama sam bila deo te priče i još uvek se osećam kao da sam deo te priče, kao da nisam ni izlazila iz svega toga. Imala sam izlete u stilovima, u pesmama i aranžmanima, ali sam se opet uvek vraćala zvuku Južnog vetra.

05:48 Suzana Jovanović na velikom koncertu Južnog vetra Izvor: Kurir televizija

Trema i strah

Suzana objašnjava kako je došlo do toga da se vrati na scenu.

- Goran Jovanović je moj dugogodišnji prijatelj, od prvog dana moje karijere pa do dana današnjeg. Mi smo ne samo saradnici već i prijatelji. Dugo mi je trebalo da prelomim, pre svega zbog te velike odgovornosti. Ne želim da se pojavim bilo gde, a da ne dam maksimum sebe, a pogotovo na ovako jednom velikom događaju, spektaklu, da se Južni vetar okupi na jednom mestu s toliko velikih imena, velikih pevača koji imaju prelepe karijere. Uhvatili su me trema i strah: "Ma šta ću ja tamo, Goranče, nemoj mene, molim te..." A i sve ovo što mi se dogodilo u skorijem vremenu, odlazak mog Saleta, ali mislim da on nekako gleda odozgo i da bi voleo ovo što radim, što sam pristala da se pojavim i to će biti zaista moj povratak na estradnu scenu u tako velikom stilu.

Suzana otkriva šta bi joj Saša Popović sad rekao.

- "Pa šta hoćeš, Sule, deca su nam velika, svako ima svoj život, svako ima svoju priču, eto, mi smo tu sami, ti treba da se vratiš tvom poslu, tvojoj ljubavi, ja sam te takvu i upoznao." On je uvek bio moj vetar u leđa i moja podrška, uvek je govorio: "Molim te, ako želiš i kad god želiš, vrati se ozbiljno svom poslu." Ali ja sam volela porodicu, decu, kuću, porodična sam žena, to me je vuklo. Sad očigledno Bog ima neke posebne planove za mene, a Goran je izgleda u direktnoj vezi s Bogom i verovatno mu je šapnuo neke reči: "Pozovi Suzanu, moraš ti to da prelomiš, moraš da je nagovoriš da dođe..." Stvarno veliku zaslugu prepuštam Goranu, zato što je on bio taj koji me je bukvalno, neću da kažem naterao, niti ubedio, ali mi je dao vetar u leđa.

1/4 Vidi galeriju Suzana Jovanović nekada Foto: Printskrin

Prijateljstvo s Miletom Basom

Za nju ime Južni vetar ima posebno značenje.

- Za mene Južni vetar znači sve. Ljudi koji se bave muzikom, stručnjaci, ni dan-danas ne znaju da objasne fenomen Južnog vetra. Kako je moguće da tako jedan zvuk, jedan trend, koji nije prošao, još uvek traje i živi bez reklame, bez ovoga što pevači danas moraju da urade kad snime novu pesmu, da se to izreklamira, da se čuje, da se vidi. Južni vetar je sve - i ljubav i sreća i ponos i radost i vedrina i pozitiva, sve ono najbolje. Presrećna sam što sam tri albuma uradila kod Miodraga Ilića, zvanog Mile Bas. Mi smo nastavili naše prijateljstvo bez obzira na to što sam se udala za Saleta i otišla u nekom drugom pravcu s muzikom. I njemu je isto žao što nisam ostala i nastavila, a nikad nije kasno, možemo i sad da nastavimo tamo gde smo stali. Dragi moji, čekamo vas da pevamo do zore, a ja zaista mislim da će ovaj koncert trajati do zore, jer nas ima puno, a vi to zaslužujete - rekla je na kraju Suzana.