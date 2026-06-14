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Pevačica Marta Savić organizovala je proslavu 69. rođendana rođendana koleginici Branki Sovrlić i to u svojoj vili na Avali.

One su, inače, dugogodišnje bliske prijateljice pa je supruga Mileta Kitića želela da iznenadi svoju drugaricu.

Marta je okupila Brankine prijatelje u svojoj vili na Avali koju je dekorisala u roze, a na zidu je dominirala Sovrlićkina slika što je nju posebno oduševilo. Pobrinula se i za posluženje, pa je na švedskom stolu bilo raznih đakonija, a gostima je poslužen šampanjac.

- Moja Branka ovo zaslužuje - kratko je poručila Marta.

Proslava sa koje su svi otišli zadovoljni provodom trajala je do kasnih sati.

Podsetimo, Branka je jednom prilikom govorila o višedecenijskom prijateljstvu sa Martom kada je istakla da su obe srećne žene jer imaju savršene muževe.

1/5 Vidi galeriju Branka Sovrlić i Marta Savić Foto: Privatna arhiva

- Nemamo zašto da ogovaramo muževe. Obojica su savršeni, puštaju nas da idemo i radimo šta god hoćemo. I oni su sretni što nas imaju - rekla je pevačica pa otkrila kakva je situacija u domu Mileta Kitića i Marte Savić:

- Svi misle Marta ode na put pa je nema, ali ona ispred sebe ima laptop i samo diriguje šta i kako da se radi. Ipak Mile ne bi bio to što jest da nema nje i znam da je mnogo voli. Sad će Mile malo da radi pa joj se pridružuje na Dominikani, ona ode tamo čim dođe loše vreme, a što i da ne ide kad imaju stan. Mile će ovde malo zaraditi parica pa će joj se pridružiti - rekla je Branka tada o najboljoj prijateljici.

00:54 Marta Savić organizovala rodjendansku proslavu Branki Sovrlić Izvor: Privatna arhiva

Inače, Marta će se pojaviti na sceni posle 20 godina i to na koncertima Južnog vetra na "Tašmajdanu" 26. i 27. juna.

- Ovo je povod gde zaista moram da se pojavim. Pre svega, velika je obaveza i velika je čast bila biti deo Južnog vetra. U to vreme sam bila svesna težine svega toga. Evo i danas, vreme je pokazalo da je ta veličina pokreta i tog zvuka Južnog vetra bila revolucija. I ona traje već toliko godina i zaista imam obavezu prema Južnom vetru i poštovanju prema Miletu Basu i mom drugu Goranu Jovanoviću - rekla je nedavno za Kurir i dodala:

- Ja uvek imam neku tremu. Evo i sad imam tremu. Ja sam čovek koji je perfekcionista i onda nikad nisam zadovoljna. Uvek tražim ono što fali, nikad nisam zadovoljna onim što sam napravila. Treba je deo svakog čoveka koji teži ka savršenstvu i ima veliku odgovornost. Samo nek je pozitivna trema i dobro je - rekla je Savićeva.