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Glas koji mnogi nazivaju emocijom stiže na Tašmajdan na koncert Južnog vetra VIDEO



Interesovanje za veliki koncert „Južni vetar festival“ ne jenjava, a nakon što su ulaznice za koncert zakazan za 27. jun rasprodate, organizatori su doneli odluku da zakažu i drugo veče spektakla. Publika će tako najveće hitove Južnog vetra slušati i u petak, 26. juna, kao i u subotu, 27. juna na Tašmajdanu.

Na obe večeri nastupiće svi do sada najavljeni izvođači, a organizatori nastavljaju da obraduju publiku novim imenima. Najnovije pojačanje velikog muzičkog spektakla je Peđa Medenica, pevač kojeg publika godinama voli zbog iskrenih emocija koje prenosi kroz svaku pesmu. Mnogi za njegov glas kažu da nije samo glas, već emocija koja pogađa pravo u srce.

Peđa se povodom nastupa obratio publici i uputio iskren poziv svim ljubiteljima narodne muzike:

00:28 Peđa Medenica pevaće na koncertu Južnog vetra Izvor: Instagram

„Pozdrav svima, ja sam Peđa Medenica i od srca vas pozivam da zajedno pevamo najveće hitove Južnog vetra“, rekao je pevač.

Njegov dolazak dodatno je obradovao publiku, jer je reč o izvođaču koji svojim interpretacijama godinama puni dvorane širom regiona i stvara posebnu vezu sa publikom. Nema sumnje da će upravo njegove pesme biti među najemotivnijim trenucima festivala.

Kako se bliže 26. i 27. jun, uzbuđenje među publikom sve je veće. Tašmajdan će dve večeri biti mesto susreta generacija, uspomena i pesama koje su obeležile živote miliona ljudi, a nastup Peđe Medenice biće još jedan razlog više da ovaj muzički spektakl ostane upamćen kao događaj godine.

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