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Jovana Petrović, ćerka trubača Dejana Petrovića, podelila je na društvenim mrežama kadrove sa crnogorskog primorja, čime je pokazala da je nakon turbulentnog perioda otputovala iz Srbije kako bi pronašla mir i predah od svega.

Mlada Jovana proteklih nedelja našla se u fokusu javnosti nakon što je za fizički napad optužila brata MMA borca Marka Bojkovića.

Nakon incidenta, oglašavala se putem društvenih mreža, gde su pratioci mogli da vide da zbog povreda nosi medicinsku kragnu.Ipak, čini se da je sada odlučila da se posveti odmoru i oporavku.

Detaljnije u prilogu.

00:13 Jovana Petrović nakon skandala otišla na odmor Izvor: Instagram

Naime, nakon što je prethodne večeri prisustvovala privatnoj proslavi, Jovana je na svom Instagram profilu objavila snimak koji prikazuje prelep pogled na crnogorsko primorje. Time je pokazala da je napustila Srbiju i dane provodi na moru, daleko od medijske pažnje koja ju je pratila poslednjih nedelja.

Jovana dala iskaz

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima.

Izjava policiji Dejana Petrovića

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

Obraćanje MMA borca

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj.