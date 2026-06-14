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Pevač Mitar Mirić govorio je o novoj pesmi koja je nedavno ugledala svetlost dana, planovima za veliki solistički koncert, ali i incidentu sa nastupa koji je pre mnogo godina doživeo zajedno sa pokojnim Sinanom Sakićem.

Nova pesma ga vratila u zlatne godine karijere

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

Mitar je otkrio da je nedavno snimio novu numeru, koja ga je, kako kaže, podsetila na period najvećih hitova iz osamdesetih i devedesetih godina.

- Pre mesec dana sam snimio pesmu i ona je vratila sve pesme unazad i tih osamdesetih, devedesetih... Tekst je najbitniji, a teško je pronaći jer su se mnogi istrošili, pa su mi poslali tekst i ja kada sam ga pročitao, ja sam se zaledio - rekao je pevač.

O penziji ne razmišlja

Iako je decenijama prisutan na estradi, Mirić ističe da još ne planira da se povuče sa scene.

- Ne mislim penziju, ja radim pa radim, ali nešto previše ne bih.

O incidentu koji je zadesio Đanija

1/7 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Foto: Kurir, Printscreen Pink Tv, screenshot pink tv

Govoreći o nedavnom događaju koji je zadesio Radiša Trajković Đani, kada ga je tokom nastupa ugrizao fan, Mitar je priznao da njemu nikada nije dogodilo ništa slično.

- Ne, ne, ne. Ja manje pevam ta veselja, svadbe i to, pevam, ali ko zna, možda se desi. Ne mora se približavati, mora biti neka distanca.

Drama na nastupu sa pokojnim Sinanom

Mirić se potom prisetio nesvakidašnjeg incidenta koji je doživeo tokom nastupa u Njujorku, gde je pevao zajedno sa Sinanom Sakićem.

- Pokojni Sinan i ja smo bili prijatelji, bili smo u Njujorku, bila je krcata sala. Mi smo pevali, kad odjednom svi počeli da beže, napolju sneg. Nego je ispalio metak, taj rikošet je nekoga pogodio, otkud znam, svi smo bežali! Kad mi trčimo, a onaj maše što je pucao, dešava se, ali je to jednom u sto godina... Više se ničega ne plašim - rekao je pevač.

1/8 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Nemanja Nikolic, Kurir Televizija, Printscreen

Ne smetaju mu natpisi o supruzi

U poslednje vreme mediji sve češće pišu o njegovoj supruzi, a Mitar kaže da mu takva pažnja ne predstavlja problem.

Ne smeta mi što se piše o mojoj ženi, čim si u epicentru, mora nešto da se piše.

Arena ili Tašmajdan?

Pevač je otkrio i da ozbiljno razmišlja o velikom koncertu kojim bi obradovao svoju publiku.

Svakako da imam, sada se stvorila prilika. Znači imaš nešto da kažeš novo publici, a ne samo staro. Ne možeš stalno nositi isto odelo, moraš jednom novo. Nadam se, iduća godina mora da bude koncert. Lomim se Arena, da li Tašmajdan - rekao je Mirić.

"Mnogo mi nedostaju"

1/7 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić

Na kraju razgovora, pevač se osvrnuo na kolege kojih više nema i priznao da mu njihov odlazak teško pada.

- Mnogi su otišli, nažalost, ali šta da radimo, život ide dalje... Da ih ne nabrajam, ima ih mnogo, Marinko, Šaban, Sinan, Džej, mnogo ima - poručio je pevač.

Kurir.rs/Premijera Vikend Specijal