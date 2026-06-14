Orkestar Danijela predstavio Srbiju u Beču, dok Danijela Veselinović osvaja svetsku scenu
Dok Danijela Veselinović nastavlja da gradi svoj muzički put na američkoj sceni, njen orkestar paralelno nastavlja međunarodno delovanje i predstavljanje srpske kulture u Evropi.
Među brojnim nastupima koje je orkestar Danijela održao u Srbiji tokom prethodnih meseci, posebno se izdvojio nedavni koncert u Beču u okviru festivala „One World, One Family“. Nakon prošlogodišnjeg uspeha u Indiji, gde je festival prethodne godine okupio predstavnike iz 100 zemalja i oborio čak dva Ginisova rekorda, Srbija je izabrana među top deset zemalja koje su se predstavile u Beču. Orkestar Danijela je u Lihtenštajn palati publici približio srpsku tradiciju kroz zvuk trube i balkanski ritam. Poseban značaj koncertu dalo je prisustvo Nj.K.V. prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine Karađorđević, koji su istakli značaj širenja srpske kulture i tradicije kroz ovakve međunarodne projekte.
Kao I u Indiji, u predstavljanju Srbije učestvovali su i predstavnici humanitarne organizacije Centra „Zora i Mi“ dok se orkestru i ovaj put pridružio muzički direktor festivala Dimitris Labarnos, svetski priznat mutiinstrumentalista, dirigent I doktor etnomuzikologije, koji je sa ansamblom izveo dve numere.
Paralelno sa aktivnostima orkestra u Evropi, Danijela Veselinović nastavlja svoje umetničko delovanje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde kroz nove nastupe i saradnje gradi svoj međunarodni put.
U prepunoj sali u Nju Džerziju održan je koncert Etno ansambla Motif, koji je publici priredio veče ispunjeno vrhunskom muzikom i snažnim umetničkim doživljajem. Kao specijalni gost, Danijela Veselinović unela je posebnu energiju u koncertni program, a njene interpretacije bile su među najzapaženijim trenucima večeri.
Repertoar je bio inspirisan bogatim nasleđem makedonske muzike, predstavljenim kroz moderne aranžmane koji su spojili tradicionalne motive sa elementima džeza i bluza. Danijelin nastup još jednom je pokazao njenu sposobnost da svojim muzičkim izrazom povezuje različite tradicije i kulture, gradeći most između Balkana i svetske scene.