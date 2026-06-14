Među brojnim nastupima koje je orkestar Danijela održao u Srbiji tokom prethodnih meseci, posebno se izdvojio nedavni koncert u Beču u okviru festivala „One World, One Family“. Nakon prošlogodišnjeg uspeha u Indiji, gde je festival prethodne godine okupio predstavnike iz 100 zemalja i oborio čak dva Ginisova rekorda, Srbija je izabrana među top deset zemalja koje su se predstavile u Beču. Orkestar Danijela je u Lihtenštajn palati publici približio srpsku tradiciju kroz zvuk trube i balkanski ritam. Poseban značaj koncertu dalo je prisustvo Nj.K.V. prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine Karađorđević, koji su istakli značaj širenja srpske kulture i tradicije kroz ovakve međunarodne projekte.

Kao I u Indiji, u predstavljanju Srbije učestvovali su i predstavnici humanitarne organizacije Centra „Zora i Mi“ dok se orkestru i ovaj put pridružio muzički direktor festivala Dimitris Labarnos, svetski priznat mutiinstrumentalista, dirigent I doktor etnomuzikologije, koji je sa ansamblom izveo dve numere.