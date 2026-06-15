ESTRADA DAJE BOGATSTVO ZA SAVRŠEN OSMEH! Ceca svoj platila 8.000€, ova pevačica čak 18.000€ – "Imala sam zube kao raspadnute tarabe" (FOTO)
Mnoge pevačice i pevači sa domaće estrade godinama unazad menjali su svoj izgled, a osim estetskih korekcija lica, posebnu pažnju privlače i intervencije na zubima koje su mnogima donele prepoznatljive "holivudske osmehe".
Lepa Brena - osmeh koji je postao trend na estradi
Lepa Brena je tokom godina nekoliko puta korigovala svoj osmeh, a poslednju veću promenu napravila je 2017. godine, kada je ugradila novi set zubnih navlaka. Kako su mediji ranije pisali, pojedinim mladim pevačima iz "Zvezda Granda" preporučivala je svog stomatologa, a navodno je neke od njih čak i počastila osmehom po uzoru na svoj.
Među njima se našao i Milan Stanković, za kojeg se svojevremeno pričalo da mu je Brena pomogla da koriguje osmeh. Pevač je tada uradio intervenciju kojom su ispravljeni zubi u gornjoj vilici, čime je značajno promenio svoj izgled i dobio prepoznatljiv osmeh.
Ceca Ražnatović - iskeširala 8.000 evra
Ceca Ražnatović menjala je navlake na zubima i, prema pisanju medija, birala najskuplji porcelan koji ju je koštao oko 8.000 evra. Fotografije iz tog perioda zabeležile su je ispred stomatološke ordinacije na Zvezdari, a ubrzo nakon toga njen osmeh postao je znatno drugačiji.
Milica Todorović - od raspadnute tarabe do blistavog osmeha
Milica Todorović je otvoreno govorila o korekcijama zuba i promeni osmeha, koji je, kako se navodi, koštao oko 2.000 evra.
Nemam prirodne zube, moji zubi su bili kao raspadnuta taraba. Morala sam da stavim veštačke, jer uopšte nemam dvojke u vilici. Mama me je naterala da odem kod zubara i na tome joj hvala - rekla je pevačica.
Žika Jakšić isto pratio trend
Žika Jakšić je takođe pratio trend modernih, belih zuba i promenio svoj osmeh. Iako, kako se navodi, ranije nije imao problematične zube, danas njegov osmeh mnogi opisuju kao „holivudski“.
Emina Jahović
Emina Jahović često je isticana kao jedna od retkih javnih ličnosti koja je dugo negovala prirodan izgled. Ipak, njene fotografije iz ranijih godina pokazuju da je i njen osmeh vremenom doživeo promene, iako je ona u više navrata isticala prirodnost svog izgleda.
Rada htela da bude kao Anđelina Džoli
Rada Manojlović je tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“ 2009. godine sredila zube, a kako je sama navela, na tu promenu je uticala i sugestija mentora.
- Jedina stvar koju sam uradila jesu zubi. Na to mi je Snežana Đurišić skrenula pažnju. Ja nisam želela da sredim zube sve dok nisam pogledala snimke i videla da to na TV rogobatno izgleda. Poželela sam da imam osmeh Anđeline Džoli. Sve drugo što su mi govorili da nije lepo, videla sam na snimcima i to mi ne smeta - rekla je tada pevačica.
Goca Božinovska uložila paprene pare
Goca Božinovska je takođe uložila oko 8.000 evra u novi osmeh, kao i Ceca, nakon čega je istakla da je promena uticala i na njen izgled i samopouzdanje.
- Nije mi se dopadala moja prirodna boja zuba... sada izgledam mnogo bolje i mlađe - izjavila je pevačica.
Dara Bubamara - osmeh po uzoru na koleginice
Dara Bubamara je javno govorila da je želela osmeh poput Nataše Bekvalac, te je 2017. godine uradila korekciju u inostranstvu, koja je navodno koštala oko 18.000 evra.
Prija – savršen osmeh u skladu sa izgledom
Aleksandra Prijović je takođe menjala zube i danas važi za jednu od pevačica sa najupečatljivijim i najuređenijim osmehom na estradi.
Katarina Grujić otvoreno govorila
Katarina Grujić je priznala da joj je ranije smetao izgled zuba, zbog čega je odlučila da ih koriguje. Danas, kako se često navodi, ima prepoznatljiv „holivudski osmeh“.
On je bio prezadovoljan promenom
Milan Stanković je takođe radio korekciju zuba, a kako je isticao, nakon zahvata bio je izuzetno zadovoljan rezultatima.
Intervencija nije dugo trajala, a kada sam se pogledao u ogledalu bio sam prezadovoljan - rekao je pevač.