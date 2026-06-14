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Ruška Jakić, poznata srpska novinarka je progovorila o svom novom biznisu koji je pokrenula u 87. godini života, a situacija sa ženom kojoj je spasila život mnoge je šokirala.

Naime, Ruška Jakić živi život po svojim pravilima, a kako je sve generacije prate, a jednoj ženi je spasila i život.

- Sve generacije me prate. Ja sam se čudila šta ti klinci vide. Oni mi kaži "vi ste naš idol, mi pišemo sve vaše poruke".

1/9 Vidi galeriju Ruška Jakić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen YT, Kurir

- Jednom, kada sam sedela u kafani, prišla mi je žena i rekla da sam joj spasila život. Rekla mi je: "Bila sam na dnu života, sela sam na krevet i uzela punu šaku pilula, tog trenutka sam pritisla televizor, kad vi na ekranu sa vašom porukom "živite život danas", kada sam vas saslušala, ja sam sve te pilule bacila i postala sam zahvalna samo što sam živa - rekla je Ruška nedavno za Kurir, pa je dodala:

- Imamo dobre i loše emocije, one idu iz mozga, imamo više loših nego dobrih emocija, dobre nas uvedu u tamu, a dobre nas izvedu iz tame. Mi prenosimo misli. "Ubi me prejaka misao". Ja stalno pričam, nemoj u novčaniku da držiš zdravstvenu knjižicu, već si prenela poruku da će nešto da ti se desi, ja hoću da uživam. Ja imam koverat za uživanje, ne za crne dane, koje crne dane.

Iza sebe ima tri braka

Inače, voditeljka Ruška Jakić oduvek je intrigirala javnost svojim burnim emotivnim životom.

Iza sebe ima tri braka, a iako se svaki završio razvodom, ona o svojim bivšim partnerima i dalje govori sa poštovanjem.

1/11 Vidi galeriju Ruška Jakić, fotografije za praznik rada Foto: Zorana Jevtić

Njen najduži brak okončan je usled prevare koju je otkrila na potpuno neočekivan način, ali je voditeljka nakon svega uspela da pronađe snagu za oprost.