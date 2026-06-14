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Rođaci Milančeta Radosavljevića iz Bariča govoreći o muzičaru, imali su samo reči hvale. Kako ističu, Radosavljević je spontan i skroman čovek koji nikada nije jurio slavu.

Muziku je, svakako, "živeo", a popularnost ga je "vremenom sama stigla i svakako ju je zaslužio". Kada je počinjao, naime, nimalo mu nije bilo lako.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Nemanja Nikolić

- Jedan jako spontan čovek koji, ja kažem, on nije jurio karijeru i slavu, njega je slava sama stigla, iskrenim radom. On je čovek koji muziku nosi u srcu i njemu je grlo samo alat, a on peva iz duše - počeo je u emisiji "Metar moga sela" Milančetov brat, napominjući da "je njegov put do zvezda bio prilično trnovit".

- Njegovi počeci su bili nezamislivi za današnje vreme. Tada nije ni bilo ozvučenja, nije bilo razglasa kao sada, pevalo se akustično. I, sad, zamislite kad on uzme harmoniku, stavi na leđa, ide sedam, osam, 10 kilometara, na primer, u Vranić i, svira 12 sati i vrati se noću kući. To su bila teška vremena i on je počeo od, kako sam kaže: "Nisam ja počeo ni od nule, ja sam počeo od minusa" - prisetio se on.

Drugi Radosavljevićev rođak ispričao je priču za koju smatra da najbolje opisuje pevačeve kvalitete.

"Retkost je to!"

- Mogu da ispričam jednu priču koja govori o njegovim ljudskim kvalitetima. Bilo je to 2020. godine, u vreme ove pandemije, u punom jeku koronavirusa; ja sam dobio neku nagradu za dramu u Požarevcu, nagradu Slobodana Stojanovića. Višeslav je trebao da me vodi da primim tu nagradu i Milanče, kad je čuo, on se oduševio i kaže: "Je l' mogu i ja da idem sa vama, da se radujem". Možeš misliti, da se raduje. Mi smo inače i rođaci, ali možete li u sadašnje vreme da razmislite i da dođete do toga koliko ima ljudi među nama koji se iskreno raduju uspehu nekog drugog? To je stvarno veoma, veoma retko - istakao je on.

Prve komšije, takođe, o njemu su govorile isključivo u superlativu. Za njega "kada bi ga neko prvi put video, nikada ne bi pomislio da je zvezda" - kažu da u rodni kraj uvek normalno dođe, pomogne kome i šta treba, a često i zapeva tokom kakvih slavlja.

Jedna komšinica, štaviše, naglasila je da je i kao mladić znao da pobere sve simpatije, u svakom smislu. Devojčice su ga i te kako volele.

- Devojčice? Nego šta su, bre. I dan-danas i još i kad peva, on sve o babama, te ide na bazene, te ovo, te... Mangup... - prokomentarisala je bila ona s osmehom na licu.

Važio je i kao mlađi za vrednog čoveka, iz dobre porodice.

Milanče Radosavljević postao internet senzacija

Punih šest decenija, Milanče je gradio put bez pompe, bez potrebe za stalnim prisustvom u medijima i bez sveta društvenih mreža. Njegove pesme pronalazile su put do ljudi same, prenosile se od usta do usta, iz srca u srce, iz generacije u generaciju. I upravo zato njegova publika danas nije samo broj, to je vernost koja traje.

A onda je usledio trenutak koji je iznenadio mnoge.

1/6 Vidi galeriju Pored Milančeta, u emisiji su gostovali i Nedeljko Bilkić, Ivana Nikolić, Indođija, kao i Aleksandar Sofronijević, čiji će orkestar pratiti legendarnog pevača na koncertu. Foto: Pink

Kada je u svojoj 82. godini života najavio prvi solistički koncert na Tašmajdanu, zakazan za 3. jul, reakcija je bila snažna i gotovo neverovatna. Iznenađenje se vrlo brzo pretvorilo u oduševljenje, a oduševljenje u potpunu euforiju. Za samo pet dana, planula su najtraženija mesta. Interesovanje ne jenjava, a online prodaja karata odvija se gotovo munjevitom brzinom. Publika iz cele Srbije, ali i regiona, ne krije uzbuđenje zbog koncerta pevača čije pesme već decenijama bude najdublje emocije i spajaju ljude.

Ali upravo u toj ogromnoj potražnji, dogodila se još jedna priča – tiša, ali jednako važna.

Kurir.rs/Blic