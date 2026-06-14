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Poznata starleta Stanija Dobrojević potpuno je ogolila dušu pred učesnicima rijalitija "Elita", a kada je progovorila o svom ljubavnom životu, mnogima su pale vilice!

Ona je pričala o bivšim momcima, pa je napravila spisak onih sa kojima je bila u vezi.

Stanija progovorila o momcima

Na pitanje zadrugara: "Kada si bila u nekoj ozbiljnoj vezi, da li ti se svideo neki drugi muškarac?", Stanija je iznenadila prisutne priznavši da kratke romanse ni ne računa u prave veze.

"Imala sam ozbiljne veze samo. Ako su neke trajale, dva, tri meseca, ja njih zovem 'afere', jer su propale", brutalno iskrena je bila starleta u "Eliti 9".

1/9 Vidi galeriju Stanija u emisiji 1na1 Foto: Marko Karović

Kada je usledilo Janjuševo pitanje: "Koja ti je bila prva veza?", Stanija se prisetila svojih ranih dana: "Marko jedan iz srednje škole. Smuvali smo se kad sam imala sedamnaest, osamnaest godina".

1/8 Vidi galeriju Stanija je otkrila da je najviše je volela bivše partnere Šarenog i Marka Markovića Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Na njegovo sledeće pitanje: "Koliko ste bili zajedno?", usledio je niz njenih najdužih ljubavi! "Pet godina sam sa njim bila. Sa Lukom tri godine. Sa Šarenim šest godina. Rus i ja smo bili dve godine zajedno. Sa Filipom iz rijalitija godinu dana. Sa Markom Markovićem tri godine. Sa Asminom tri godine", navela je starleta kao iz topa.

Ovo je navelo Filipa da je u neverici upita: "Ti si bila sa samo deset muškaraca u životu?", na šta mu je Stanija žustro odgovorila: "Koliko godina imam, mala mi je 'kilometraža', Filipe. Bilo je tu tih kraćih...".

Ipak, prava bura nastala je kada su na red došli poznati fudbaleri! Janjuš je insistirao da sazna sve, pa je upitao: "Sa Kačarom koliko si bila?", na šta je Stanija priznala: "Dva meseca". Kada ju je upitao: "Koji ti je najpoznatiji fudbaler s kojim si bila?", ona je kratko potvrdila: "Pa, on!".

1/6 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES, Kurir, Damir Dervišagić

Međutim, tu se drama tek zahuktava! "A onaj drugi?", nastavio je Janjuš, na šta je starleta odgovorila: "Ti misliš na onog drugog? Ne, on me je samo muvao". Tu nije bio kraj intrigama, jer se potegla priča i o poznatom bivšem izabraniku njene estradne koleginice! "A Volkov, bivši dečko Sandre Afrike?", upitao je Janjuš, ali ga je Stanija hladnokrvno "odjavila" rečima: "Nismo bili zajedno, samo me je muvao".

Janjuš ju je potom pitao: "A Lola?", a starleta je rekla: "Muvali smo se samo. Povezivali su me i s Ademom Ljajićem. Kad bih o košarkašima krenula da pričam ko mi se udvarao...".

Šarenog je najviše volela, a varala ga i u "Farmi 4“

Starleta iz Rume je 2013. u "Farmi 4" Šarenog prevarila s manekenom Filipom Panajotovićem, a o odnosu s njim pričala je svojevremeno javno.

- Plakala sam posle odnosa s Filipom za bivšim, a on me je tešio. Eto, takav je bio odnos. Ja sam se vratila Šarenom, ali jednom kad se vaza polomi, više ne može da se sastavi. Šareni i moja mama zajedno su gledali „Farmu“ i plakali - otkrila je Stanija jednom prilikom.