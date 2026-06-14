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Bokser Veljko Ražnatović osvrnuo se na period koji je proveo u Rusiji, gde je sedam meseci radio na oporavku nakon zdravstvenih problema koji su ga na neko vreme udaljili od sporta.

"Dugo sam bio nepokretan"

Nakon višemesečnog boravka u Moskvi, Veljko se vratio u Srbiju, a kako ističe, povreda koja mu je zadavala velike probleme sada je prošlost.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović trenira u dvorištu Foto: Printscreen Instagram

- Povreda me je naterala da odem u Rusiju. Imao sam diskusherniju. Znao sam da moram nešto drastično da uradim. Hteo sam da se testiram. Dugo sam bio nepokretan. Tri-četiri meseca ležao sam u krevetu i nisam mogao da hodam. Pre toga sam ćopao... Mislio sam da će proći. Trenirao sam uprkos bolovima, sve dok mi se bol nije spustila niz nogu. Tada sedneš i razmišljaš... Odlučio sam da promenim sve i pokušam da napravim rezultat. Imao sam 28 godina. Sada sam se dobro pozicionirao. Za sedam meseci tamo stekao sam kontakte za ceo život i pronašao trenera - ispričao je Veljko.

1/5 Vidi galeriju Nakon višemesečnog boravka u Moskvi, Veljko se vratio u Srbiju, a kako ističe, povreda koja mu je zadavala velike probleme sada je prošlost Foto: Printscreen Prava priča

Kako dodaje, u početku boravak u Rusiji nije bio lak.

1/5 Vidi galeriju Zna šta su mu prioriteti Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Bio sam tamo, davao sve od sebe, ali sam osetio da, šta god da uradim, njihova deca će uvek biti njihova deca. A ako sam ja došao, ostavio porodicu i otišao kod njih da učim, smatrao sam da treba da budem ravnopravan deo kolektiva.

Živeo sam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi

Veljko je otkrio i da je živeo u podvorju Srpske pravoslavne crkve.

- Bilo mi je lepo tamo. Bio sam kod oca Stefana, živeo u podvorju Srpske pravoslavne crkve. Bio sam okružen svojim ljudima.

Ističe da mu je porodica u tom periodu mnogo nedostajala.

- Deca su mala samo jednom, i hvala Bogu stigao sam da dođem na rođendane. Slali su mi snimke, momente koje sam ja trebalo da živim s njima... a ja, ludak, jurim neki svoj san koji se možda neće ni ostvariti.

O supruzi Bogani

Veljko kaže da ima veliku podršku supruge Bogdane.

1/6 Vidi galeriju Bogdana i Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

- Bogdana me je podržala, ima veliko poverenje u mene. Nije lako pustiti muža da sedam meseci živi sam u Moskvi. Ona je stvarno kraljica. Velika je privilegija imati takvu ženu - rekao je Veljko.

Dotakao se i poslovnog života, pa otkrio da ima farmu svinja, kao i da mu u njenom funkcionisanju pomaže blizak prijatelj.

- Imam brata Nemanju koji je direktor moje farme. Bog me je pogledao što imam takvog čoveka pored sebe. Kao što sam ženu i decu ostavio na jednom mestu, tako sam i njemu poverio biznis - zaključio je Ražnatović u podkastu "Prava priča".