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Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, ponovo je privukla pažnju pratilaca na društvenim mrežama objavom koja nije prošla nezapaženo.

Mlada naslednica poznatog muzičara pozirala je ispred ogledala u kratkoj haljini upečatljivog kroja. Posebnu pažnju privukao je duboki izrez ukrašen čipkom, a celokupan stajling upotpunila je duga kosa, koja joj je sezala gotovo do struka.

Uz fotografiju je dodala numeru "Black Mamba", dok su crveni nokti i samouverena poza dodatno naglasili glamurozan izgled. Ubrzo nakon objave usledili su brojni komentari i reakcije pratilaca, koji redovno prate svaki njen korak na mrežama.

Una Čolić Foto: Printscreen/Instagram

Svi čekaju njen sledeći potez

Una Čolić već godinama važi za jednu od najpraćenijih naslednica domaće javne scene. Iako se ne bavi javnim poslom poput svog oca, često privlači pažnju fotografijama sa putovanja, luksuznih destinacija i modnim kombinacijama koje objavljuje na društvenim mrežama.