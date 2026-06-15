UBISTVENA KOMBINACIJA UNE ČOLIĆ! Minić, čipka i kosa do struka napravili haos na mrežama (FOTO)
Una Čolić, starija ćerka pevača Zdravka Čolića, ponovo je privukla pažnju pratilaca na društvenim mrežama objavom koja nije prošla nezapaženo.
Mlada naslednica poznatog muzičara pozirala je ispred ogledala u kratkoj haljini upečatljivog kroja. Posebnu pažnju privukao je duboki izrez ukrašen čipkom, a celokupan stajling upotpunila je duga kosa, koja joj je sezala gotovo do struka.
Uz fotografiju je dodala numeru "Black Mamba", dok su crveni nokti i samouverena poza dodatno naglasili glamurozan izgled. Ubrzo nakon objave usledili su brojni komentari i reakcije pratilaca, koji redovno prate svaki njen korak na mrežama.
Svi čekaju njen sledeći potez
Una Čolić već godinama važi za jednu od najpraćenijih naslednica domaće javne scene. Iako se ne bavi javnim poslom poput svog oca, često privlači pažnju fotografijama sa putovanja, luksuznih destinacija i modnim kombinacijama koje objavljuje na društvenim mrežama.
Njen otac, Zdravko Čolić, više puta je isticao da ćerkama pruža slobodu da same biraju svoj životni put, dok se porodica uglavnom trudi da privatnost sačuva daleko od očiju javnosti. Ipak, Una svojim objavama neretko izaziva veliku pažnju medija i korisnika društvenih mreža.