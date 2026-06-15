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U novoj emisiji "Zvezde Granda" došlo je do neočekivane rasprave između dve članica žirija, Svetlane Cece Ražnatović i Snežane Đurišić, a povod je bila jedna talentovana kandidatkinja. Ceca je uporedila devojku na sceni sa Snežanom iz mlađih dana, istakavši da peva kao slavuj ali da ima držanje "kao motka", što je odmah pokrenulo lavinu duhovitih i direktnih replika.

Ova simpatična prepirka dve estradne zvezde nasmejala je sve u studiju, a evo kako je izgledao njihov razgovor koji je podigao atmosferu do usijanja:

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović u fokusu Foto: Damir Dervišagić, Kurir, EPA, ATA images, Shutterstock, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen

- Devojka je ista ti, kad stoji ko motka u leđima i peva ko slavuj - rekla je Ceca.

- A, veruj mi da nije, sad jeste, ali nije bilo - odgovorila je Snežana Đurišić.

- Jeste, gospođo, znam te kao mladu, znam te, gospođo - nastavila je Ceca.

- Ali upravo o tome pričam Svetlana, ozbiljna sam - rekla je Snežana.

- Kao da si je ti rodila - dodala je Ceca.

- Motka je zakon - zaključila je Snežana u "Zvezdama Granda".

1/5 Vidi galeriju Snežana Đurišić u nezgodnom položaju Foto: Pirntscreen, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

Nova nagrada u finalu "Zvezda Granda"

Pravila za odabir miljenika žirija biće stroga, a Bekuta je jasno stavila do znanja da mentori neće moći da štite svoje takmičare.

Ana Bekuta je tom prilikom do detalja pojasnila kako će izgledati ovaj novi sistem ocenjivanja.

- Nagrada stručnog žirija, „Statua Saše Popovića“, biće izglasana tajno između nas osam, Sanja je ravnopravni član i produkcija. Daćemo svi svoje glasove, ne možemo da glasamo za svog kandidata, ali ćemo birati po našem mišljenju najboljeg pevača i ta statua će otići u ruke najboljeg - otkrila je Bekuta u emisiji "Grand specijal".