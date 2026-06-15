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Goga Sekulić ponovo je pokazala zbog čega više od dve decenije uspeva da ostane jedna od najprepoznatljivijih regionalnih zvezda! Njena nova pesma „Gogomanija“ izazvala je pravu buru reakcija već od prvih najava, a još dok su tizeri kružili društvenim mrežama bilo je jasno da publiku očekuje nešto drugačije, energičnije i potpuno u Goginom stilu.

Od trenutka kada je pesma objavljena, komentari ne prestaju da se nižu, a publika posebno izdvaja refren i stihove koji su već počeli da se dele po mrežama i pevuše širom regiona.

- „Gori, gori Crna Gora, gori sve do Zlatibora“, "Gori, gori sve do Splita, zna se gde je Dolče vita“, "Gori, gori do Mostara, zna se gde je brdo para“.

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Upravo su ovi delovi pesme mnogima privukli pažnju jer na simboličan način spajaju različite krajeve bivše Jugoslavije i šalju poruku publici koja godinama prati Gogin rad.

Ono što dodatno iznenađuje jeste činjenica da Goga ovog puta nije bila samo izvođač. U stvaranju pesme učestvovala je i autorski jer je zajedno sa Feđom Imamovićem, koji potpisuje muziku, tekst i aranžman, radila na refrenu, zbog čega je zvanično potpisana kao koautor numere.

– Pesma je izašla u pravom trenutku, baš pred leto i vrlo sam zadovoljna finalnim proizvodom. Naravno, reakcija publike mi potvrđuje da smo odradili dobar posao. Spot, koji je radio Dejan Milićević, izgleda vrhunski, a za to treba da zahvalimo i rizortu u Tivtu gde smo snimali prelepe kadrove, kao i brojnim manekenima i statistima – kaže Goga.

Pevačica otkriva i da je lično želela da u refren unese regionalni pečat.

– Zajedno sa Feđom pisala sam refren pesme. Ja sam ubacila delove gde se pominju Zlatibor, Split i Mostar jer sam na taj način htela da se zahvalim mojoj publici u svim delovima regiona koja sluša moju muziku više od dve decenije – poručuje Sekulićeva.

Vizuelni deo priče podignut je na viši nivo. Spot je sniman uz glamuroznu produkciju, veliki broj statista i atraktivne kadrove koji više podsećaju na svetsku kampanju nego na klasičan muzički video.