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Suzana Perović Blondi, bivša učesnica rijalitija i majka poznatog pevača Sava Perovića, ponovo je šokirala javnost. Ona je na jednom događaju uhvaćena u prisnoj akciji sa znatno mlađim muškarcem.

Suzana Perović Blondi se pojavila na koncertu posvećenom muzici devedesetih, gde je od samog starta privukla veliku pažnju prisutne publike. Tokom večeri bila je vidno raspoložena i opuštena, a u jednom trenutku je počela da razmenjuje nežnosti sa muškarcem koji je od nje mlađi čak tri decenije.

Par se, kako se navodi, potpuno prepustio strastima, ne obazirući se na brojne ljude koji su ih okruživali.

1/7 Vidi galeriju Majka pevača Sava Perovića, Suzana Blondi već određeno vreme prodaje svoje intimne fotografije i snimke na sajtu za odrasle, a njemu, kako je jednom prilikom otkrio, to ne smeta. Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Prodaje fotografije na sajtu za odrasle

Podsetimo, majka Save Perovića, Suzana Blondi novac zarađuje prodavajući intimne slike na sajtu za odrasle.

Kako je Savo Perović jednom prilikom pričao, u početku mu nije bilo svejedno kada je njegova majka donela odluku da se gola slika i te slike prodaje, međutim kasnije je shvatio da je napravila pravi potez.

- Moja majka je otvorila profil na sajtu za odrasle i tamo plasira fotografije koje je i inače objavljivala na društvenim mrežama. Shvatila je na vreme da postoje platforme na kojima će neko da plati za to što će ona da objavi i nemam problem s tim, mene to ne ugrožava. Nije mi neprijatno da vidim fotografije svoje majke, a pričali su da moja majka radi za pare, to su gluposti. Da je ona radila za pare, ja bih imao barem jedan album sada – priznao je Savo za Hype TV.

1/6 Vidi galeriju Suzana Perović Blondi ima profil na Onli fansu Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Red Tv

Izdaje apartmane

Kasnije je Suzana Perović Blondi i razvila biznis u Sutomoru i Baru gde izdaje apartmane.

- Njen je ceo poslednji sprat, duž cele zgrade. Ona je to prerađivača, pomerila, rušila, dodavala, tako da je od tavanskog prostora napravila tri ozbiljna stana za izdavanje, zapravo to su apartmani ozbiljno sređeni. Viđamo je često ovde, dočekuje, ispraća goste. Prošle godine je celu sezonu bila sa majstorima, radila sa njima. Ne libi se ničega. Uvek je atraktivno obučena, kad je vidiš misliš pahuljica, damica, uvek atraktivno obučena, a kad treba da se zapne, radi sa muškarcima uporedo. Često se kod nje čuje muzika, ma žena zmaj, ispričao nam je jedan od Suzaninih komšija iz Bara.