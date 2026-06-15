Slušaj vest

Starleta Ava Karabatić kaže da su za njenu vitku liniju zaslužni česti intimni odnosi, a svojim pratiocima koji kubure sa kilogramima dala je nekoliko saveta.

Bivša rijaliti učesnica nedavno se našla u žiži javnosti kada je neko, kako je tvrdila, hakovao njen Instagram profil i objavio eksplicitan snimak na kom je ona sa bivšim verenikom.

Hakovan profil

Ava Karabatić kaže da se ne stidi kućnog videa, jer na njemu nije sa nekom nepoznatom osobom već sa svojim partnerom.

"Pa da sam snimala po*niće sa nekom levom osobom koju ne poznajem veorovatno bi me bilo sramota, ili da sam bila nadrogirana i uzimala lovu za seks sa osobom koju ne poznajem. Ovako ako je iscurilo nešto sa verenikom sa kojim sam više od godinu dana i nije neka velika stvar...", napisala je starleta na Instagramu.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Karabatićevoj su pratioci tražili savet za dobar seks, a ona je konstatovala da ako nisu bučni i komšije ih ne prijavljuju policiji nešto rade pogrešno. Sledeće na redu bilo je bitanje koje se odnosilo na njenu vitku liniju, a starleta je otkrila da ona ne održava formu u teretani već u krevetu.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printscrean, Printskrin/Instagram, Privatna Arhiva

"Ja ne vežbam puno, ali često imam odnose pa se znojim, to valjda spada u trening pa verovatno zato imam dobru liniju. Isprobajte što više poza, kao da vežbate jogu i sigurna sam da ćete brzo smršati", svetovala je Ava pratiocima na Instagramu.