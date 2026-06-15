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Često pevačice i pevači u intervjuima se prisećaju svog prvog nastupa, zarade ali i šta su sebi kupili od prvog zarađenog novca. Jovana Tipšin jednom prilikom govorila je o svom prvom honoraru, pa je otrkila da je kupila pola teleta. 

Pevačica potiče iz radničke porodice, a detinjstvo je provela okružena ljubavlju i podelila ga je sa velikim brojem braće i sestara. Roditelji su neumorno radili kako bi obezbedili svoju porodicu i bili su pravi primer poštenja; majka je bila zaposlena u hotelu, a otac je radio na dalekovodima širom bivše Jugoslavije. Prisećajući se svog odrastanja na Zvezdari, nakon kojeg se porodica preselila na Banjicu, Jovana je ispričala:

Skromno detinjstvo

Odrasla sam na Zvezdari, u velikoj i složnoj porodici. Nas osmoro dece, ja sam šesta po redu. Baka je živela u jednoj kući, tetka u drugoj, a mi u trećoj – sve u istom dvorištu. Bilo je puno ljubavi, bezbrižnosti i osmeha. Danas na Zvezdari živi moja snaja, ali, nažalost, brat mi je preminuo”.

Pevačica uvek ponosno ističe važnost kućnog vaspitanja i žrtve njenih najbližih:

„Dolazim iz radničke porodice, moji roditelji su uvek bili požrtvovani. Naučili su me da poštujem rad i druge ljude. Ta zahvalnost ostala mi je urezana”.

Jovana Tipšin Foto: Kurir Televizija, Printscreen Premijera - Vikend specijal, Printscreen/Premijera

Od prvog honorara kupila pola teleta

Jovana je već sa 12 godina uplovila u muzičke vode, a prvi novac koji je zaradila uložila je u hranu za porodicu.

„Pare mi tada nisu bile važne, želela sam samo da pevam! A onda, kada sam shvatila da sam za to dobila honorar, prvo što mi je palo na pamet bilo je: „Hoću da napunim frižider kod kuće“. Kupila sam pola teleta, tata je bio presrećan! Taj osećaj da možeš da vratiš roditeljima makar deo onoga što su ti dali – to je za mene najveće bogatstvo”.

Kurir.rs

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