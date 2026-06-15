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Tea Bilanović izaziva pažnju poslednjih meseci svojom pojavom, a njen najnoviji video sa jednog nesvakidašnjeg nastupa napravio je haos.

Naime, kako važi za jednu od traženijih pevačica sa domaće estrade, Tea je održala jedan svoj nastup na jednoj jahti na crnogorskom primorju.

Tea je razvalila Brenin hit, a snimak sa jahte izazvao je opšti haos.

Ona je pevala u bikiniju, a njene zgodno telo i atributi doveli su do polemike.

Tea je uvijala dok je izvodila Brenin veliki hit "Robinja".

"Kako je zgodna, bomba", "kakav snimak, blago njenom društvu", "Tea je bomba", neki su od komentara.

Lakše da se čovek razvede

- Otvorena sam za udaju. Mišljenja sam da je lakše da se čovek razvede, nego raskine. Kad raskineš, uvek postoji javljanje, mogućnost za pomirenjem, ali kad se razvedeš, to je zvanično, udara na ego, i ako bi se hteo pomiriti, nije baš...

Nosi biber sprej uvek sa sobom

Tea je priznala da uz sebe uvek nosi biber sprej, za svaki slučaj.