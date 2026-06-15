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Emir Habibović već nekoliko godina uživa u ljubavi sa 14 godina mlađom koleginicom Tamarom Selimović, sa kojom ima dvoje dece. Jednom prilikom na pitanje da li će se njegova supruga uskoro vratiti na scenu, pevač je izjavio da joj on ne brani ništa, ali da su razgovarali na tu temu da li ona treba da se vrati nastupima ili ne.

- Ne znamo još da li se vraća. Ostala je u drugom stanju jednom, pa drugi put. Ništa joj ne branim, samo joj dajem savete šta i kako treba. U ovom pokvarenom svetu ili ćeš da budeš žena i majka ili ćeš da budeš pevačica. Treće ne postoji. Sve to treće je magla kod svakoga. Samo je pitanje dana kada će se sve obelodaniti, kada će ta magla nestati. Tamari ništa ne branim, ona peva vrhunski. Krene da peva, pa stane. Ja imam mnogo obaveza, ali hoću da gradim njenu karijeru, međutim, nešto je stalno vraća nazad. Taman krene, pa stane. Iskreno, voleo bih da ne peva. Ima ona svoj život. Hoćeš da snimaš pesme – snimaj za sebe. Neka pesma, odradiš jedan ili dva bloka, dođeš kući, ali danas, ako nisi obukla minić i ako ne praviš majmuna od sebe, ne možeš da prođeš. Retke su pesme koje danas uspeju - rekao je Habibović za Novu.

1/5 Vidi galeriju Par čeka prinovu Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

"Bio je nesporazum"

Pored priče o muzičkoj pauzi svoje supruge, pevač se osvrnuo i na medijske navode od prošle godine koji su sugerisali da se par razvodi. Habibović je ove spekulacije oštro demantovao u emisiji:

- Bio je nesporazum, budalaština. Ja sam prebrz za neke stvari. Da je bilo išta ozbiljno... Ne bih da vređam nikoga, ali ovo je nemoguće – ljudi bez imalo karaktera. Pričaćemo lepo, ali nemoj da juriš za mnom. Seti se malo – imaš li ti porodicu, ko te je tako vaspitao? Danas je najbolje da ja izvučem od tebe neki trač, pa da te ukanalim, ali to nije poenta - govorio je Habibović.