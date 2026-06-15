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Dino Bešlić, sin pokojnog pevača Halida Bešlića i Sejde Bešlić, podelio je emotivnu objavu koja je mnoge dirnula do suza. Na svoj rođendan prisetio se roditelja i otkrio koliko mu nedostaju.

Na društvenim mrežama Dino je objavio zajedničku fotografiju majke i oca, uz poruku koja svedoči o bolu zbog gubitka. Iako bi rođendan trebalo da bude jedan od najsrećnijih dana, za njega je ovaj datum obojen tugom i sećanjima.

- Mama i tata, danas je moj jako tužan dan, a trebao bi biti najsretniji. Danas je moj rođendan i prvi na kojem niste vas dvoje, pa da me nazovete i kažete: Sine, sretan rođendan i šta da ti kupimo iako sam već odavno stari kenjac. Falite mi puno i ništa više neće biti isto bez vas. Molim dragog alaha da vam podari lijepi dženet. Vaš sin Dino - napisao je on.

Halid Bešlić
Foto: Screenshot

Objava je izazvala brojne reakcije i poruke podrške prijatelja, poznanika i pratilaca koji su mu uputili čestitke za rođendan, ali i reči utehe zbog velikog gubitka.

Podsetimo, porodica Bešlić prošla je kroz težak period nakon smrti Halida i Sejde Bešlić, koji su proveli više od četiri decenije u skladnom braku. Njihova ljubavna priča važila je za jednu od najstabilnijih na javnoj sceni u regionu, a vest o njenoj smrti duboko je potresla porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce poznatog pevača. 

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