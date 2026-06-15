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Nakon druge četvrtfinalne emisije muzičkog takmičenja „Zvezde Granda”, gledaoci i takmičari svedočili su jednom od najtežih baraža do sada, koji je obeležila prava lavina emocija. Trema i neizvesnost učinili su svoje, pa su mnogi kandidati do poslednjeg trenutka sa suzama u očima strepeli za svoju dalju sudbinu u takmičenju.

Iako je nekolicina takmičara uspela da obezbedi direktan plasman, ostali su svoju kartu za polufinale morali da potraže kroz žestoku borbu u baražu. Direktan prolaz u polufinale "Zvezda Granda" ranije su osigurali: Sara Novčić, Milica Milovanović, Tamara Danilović, Mensur Abdijanović, Elmedina Laličić, Midhat Keskin i Almir Mustafić.

1/5 Vidi galeriju Zvezde Granda 19. sezona Foto: Boba Nikolić

Pred samo proglašenje preostalih polufinalista, voditelj Voja Nedeljković je prekinuo dramatičnu tišinu i jasno stavio do znanja kakva su pravila produkcije:

-Teško je i svi imaju pravo da se nadaju da prolaze u polufinale, ali mesta nema za sve, već za njih petoro, a za četvoro neće biti prilike da pevaju u polufinalu – poručio je Nedeljković.

Evo ko je još prošao dalje

Nakon napetog iščekivanja, produkcija je donela konačnu odluku. Sreća se osmehnula petorci koja je prošla dalje, a to su: Valentina Jović, Andreja Stanojević (Stojanović), Nenad Horvat, Adi Begić i Lisdian Abreu De La Rosa.

Sa druge strane, za četvoro kandidata ovo je bio kraj njihovog učešća u ovoj sezoni. Takmičenje su napustili Elvir Žabelji, Ivan Milevski, Danijel Đorđević i Aleksandar Mijatović.

Finale Zvezda Granda 20. juna

Nakon višemesečnih nastupa, muzičkih duela i pregršt emocija, muzičko takmičenje stiglo je do same završnice. Veliko finale „Zvezda Granda“ zakazano je za 20. jun od 21 čas.