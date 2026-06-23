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Pevačica Mina Kostić napustila je Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, nakon višenedeljnog lečenja. Pevačica je krajem maja hospitalizovana zbog psihičkog i emotivnog iscrpljenja, a njeno stanje je u međuvremenu stabilizovano. Prema našim informacijama, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova.

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare. Pevačica je uspela da se obrati jednom rečenicom na pitanje novinara kako se oseća.

- Odlično sam - poručila je Mina, koja je potom ušla u "mercedes".

1/7 Vidi galeriju Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

Na kliniku je došao i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper. Obučen je u crno i nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.

1/9 Vidi galeriju Kasper došao po Minu Kostić u Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić, Kurir

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pevačica Mina Kostić trebalo je u ponedeljak da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

00:35 Mina napustila Lazu u pratnji brata i Kaspera Izvor: Kurir

Bila agresivna

Podsetimo, pevačici je u "Lazu Lazarević" dovela policija u policijskim kolima, zbog agresivnog ponašanja, a taj dan je dva puta odbila pomoć Hitne pomoći, koju su pozvale komšije.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor, a šta je još rekao pročitajte OVDE.

Kasper došao u Beograd

Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gde je Mina nalazi. On se oglasio na svom instagram nalogu i poručio da je uz pevačicu i moli za privatnost.

1/7 Vidi galeriju Mane Ćuruvija Kasper, partner Mine Kostić, oglasio se prvi put nakon što je pevačica smeštena u psihijatrijsku ustanovu. Foto: Printscreen, screenshot pink tv, Instagram