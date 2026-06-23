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Pevačica Mina Kostić napustila je Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, nakon višenedeljnog lečenja. Pevačica je krajem maja hospitalizovana zbog psihičkog i emotivnog iscrpljenja, a njeno stanje je u međuvremenu stabilizovano. Prema našim informacijama, oporavak je tekao u dobrom smeru, zbog čega su lekari doneli odluku da nastavak lečenja sprovede van bolničkih uslova.

Mina Kostić je bolnicu napustila držaći brata za ruku. Bila je obučena sva u crnom, nosila je kačket i naočare. Pevačica je uspela da se obrati jednom rečenicom na pitanje novinara kako se oseća. 

- Odlično sam - poručila je Mina, koja je potom ušla u "mercedes".

Mina izašla iz Laze Foto: Ilija Ilić

Na kliniku je došao i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper. Obučen je u crno i nije bio raspoložen za razgovor sa novinarima.

Kasper došao po Minu Kostić u Lazu Lazarević Foto: Ilija Ilić, Kurir

Zbog administracije ostala duže u Lazi

Pevačica Mina Kostić trebalo je u ponedeljak da bude puštena iz Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević", ali kako je Kurir saznao, do odlaganja otpusta došlo je zbog tehničkih razloga i administrativnih procedura koje još uvek nisu u potpunosti završene. Prema informacijama do kojih smo došli, Minino zdravstveno stanje je stabilno i ne postoje nove komplikacije koje bi uticale na njeno dalje lečenje.

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Mina napustila Lazu u pratnji brata i Kaspera Izvor: Kurir

Bila agresivna

Podsetimo, pevačici je u "Lazu Lazarević" dovela policija  u policijskim kolima, zbog agresivnog ponašanja, a taj dan je dva puta odbila pomoć Hitne pomoći, koju su pozvale komšije. 

Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Prema priči izvora bliskog pevačici, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

- Mina je potpuno slomljena. Drugim pacijentima se požalila da joj se ovo sve dešava jer ima mnogo problema kod kuće i s Kasperom, koji živi daleko od nje, a u koga je jako zaljubljena. Ona im je priznala i da se pre pet godina jedva izvukla iz poroka narkomanije i da je zbog toga razgovarala i s psihijatrima. Rekla je da je koristila kokain. Stalno je ponavljala da je zla, što je zvučalo sablasno i izazivalo je jezu svima oko nje - pričao je izvor, a šta je još rekao pročitajte OVDE.

Kasper došao u Beograd

Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gde je Mina nalazi. On se oglasio na svom instagram nalogu i poručio da je uz pevačicu i moli za privatnost.

Mane Ćuruvija Kasper, partner Mine Kostić, oglasio se prvi put nakon što je pevačica smeštena u psihijatrijsku ustanovu. Foto: Printscreen, screenshot pink tv, Instagram

- Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu. Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti - naveo je Kasper.

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