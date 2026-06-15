Slušaj vest

Voditeljka Rada Radenović bila je jedna od najlepših voditeljki o čijoj se lepoti neprestano pričalo, ali je odlučila da se povuče iz medija i posveti porodici.

Poslednju navedenu vodila je do 2018. godine, a onda se povukla sa malih ekrana.

Prvo je nije znao, a onda potvrdio da su zajedno

Ona je poslednjih godina posvećena svom sinu, kojeg je dobila, kako su pisali mediji, 2010. godine sa tada oženjenim biznismenom iz Crne Gore, koji iz tog braka ima dvoje dece.

On je u prvi mah govorio kako ne poznaje voditeljku, da bi kasnije nakon njenog porođaja ipak došao po nju u porodilište i izveo je iz bolnice. Tada je po prvi put za medije otkrio detalje iz njihovog odnosa.

- Živim u Podgorici i tu ću i ostati jer imam sina od dvanaest i ćerku od sedam godina i jedino mi je zbog njih problem što se u novinama piše svašta, pa i to da sam Radi kupio stan, što nije tačno. Ali, Rada i ja smo zajedno! Presrećni smo zbog Petrovog rođenja i naša ljubav odlično funkcioniše na daljinu - rekao je Dejan u martu 2010. godine.

1/10 Vidi galeriju Rada Radenović Foto: Printskrin, Marina Lopičić

Voditeljka nikada nije previše otkrivala o svom ljubavnom životu, međutim u jednom trenutku je rešila da po prvi put prokomentariše svoj odnos sa crnogorskim biznismenom.

- Petar je odlično, raste i svakim danom sve više liči na svog oca. Ima temperament, karakter i stav pravog Crnogorca. Ima rupice na obrazima i kada se nasmeje zaliči na mene. Međutim, deca se u tom uzrastu menjaju. Najvažnije mi je da je Petar živ, zdrav i okružen mojom i Dejanovom ljubavlju. Mogu da kažem da je on jedno srećno dete - izjavila je nekoliko meseci nakon porođaja voditeljka.

Supruga se oglasila

Međutim nakon nekog vremena došlo je do razmirica između para i Dejan se ipak vratio svojoj supruzi Jeleni, što je čak i ona potvrdila.

"Dejo i ja smo zajedno deset godina, i to sa Radom se desilo dok smo bili u vezi. Onda sam ga ja ostavila, neko vreme nisam bila sa njim. On je napravio grešku i nije mi bilo lako da se nosim sa tim, ali sam mu oprostila.

Znam da me voli i to je najbitnije. To sa Radom mu se omaklo, nije on ni planirao da bude sa njom u vezi, niti da pravi porodicu, desilo se. A ona je valjda htela da ga uhvati na bebu, ali ništa od toga nije bilo. Ma opšti haos je nastao. Ipak, nas dvoje smo dugo zajedno i svašta smo prošli, to je veza za ceo život", ispričala je tada Dejanova supruga Jelena.