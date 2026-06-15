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Harmonikaš Aleksandar Sofronijević danas je jedan od najzgodnijih muškaraca na estradnom nebu. Međutim, pre nekoliko godina on se borio sa viškom kilograma, a sada je gostujući u jednoj emisiji otkrio koji momenat je presudio da se posveti svom fizičkom izgledu.

- Vrhunac je bio kad nisam mogao da vežem pertlu. Meni je majka vezivala pertle 2006. godine i tad sam rekao sebi dosta je više. Tad sam napravio grupu i počeli smo da sviramo, ja sam počeo tada i da pijem dosta. Morao si da popiješ da bi napravio atmosferu i zaradio. To sam ozbiljno shvatio i bio sam mnogo lud, naučio sam kako se animira publika, kako se pije… Sviraš ceo dan i onda odemo na metarsku palačinku, a ja pojedem prvo slanu, pa slatku i onda bolujem. Studiram idem na fakultet spavam u klupi, baš sam se raspadao tada - ispričao je Sofronijević u podkastu "Zmajkast".

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Boba Nikolic, Bojan Stevanović

Prema njegovim rečima, primetio je da je umoran i da mu je sve teže da svira.

- To me je pokrenulo. Počeo sam da treniram, a onda sam malo po malo došao do toga da budem u ovakvoj formi da muzičari ne mogu da me prate - rekoa je harmonikaš i dodao:

- Treba naći me/ru u životu, sport mi je pomogao da nađem mir u glavi. Plivanje, istezanje i treninge preporučujem svim profesionalnim muzičarima, naročito harmonikašima jer to je iscrpljujući instrument.

Osim što je počeo da vežba promenio je i način ishrane.

- Trudim se da uvek imam mnogo salate, izbegavam da vezujem hleb sa ugljenim hidratima i nikad ne uzimam slatko posle obroka. Doručak su uglavnom neke kašice od heljde u kombinaciji sa smrznutim voćem, jaja, napravim neku dobru salatu, često pravim humus, integralni hleb, heljdu obožavam, i super je varim, i uglavnom je kod mene heljdin hleb - otkrio je jednom prilikom kako izgleda njegov jelovnik.

Uživa u ljubavi sa doktorkom sa kojom je u aprilu dobio ćerku

Sofronijević je u jednom momentu upoznao prelepu Kosanu, sa kojom se i venčao, a u apriliu su postali roditelji ćerkice Tare. Harmonikaš o lepoj Kosani uvek priča sa ponosom.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Sofronijević Foto: Nemanja Nikolić

Izabranica Ace Sofronijevića je mlada, a već jako uspešna doktorka, a on je sa ponosom nedavno govorio o njoj.

- Ona je divna, normalna žena i zahvalan sam Bogu što sam sa njom. Mi smo bili na našem odmoru u Rovinju i kada smo sve videli kako jeste, čuli otkucaje srca to su bile suze radosnice i zahvaljivao sam se Bogu, ljubio sam nju i bio presrećan. Daj Bože da sve prođe kako treba, jako smo srećni, jer to maštaš i želiš i mi se mnogo volimo. To je velika nagrada naše ljubavi – priča Aleksandar Sofronijević i otkriva da im beba neće promeniti planove koje imaju što se tiče karijere i posla.