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Tea Tairović, koja je nedavno odžala sjajan nastup na omladinskom stadionu u Pirotu iznenadila je svoje pratioce na društvenim mrežama objavom novih fotografija među kojima je jedna u potpuno neočekivanom izdanju.

Ona je postavila na Instagram sliku iz kreveta i to bez trunke šminke na licu, sa ravno isfeniranom kosom, kako u rukama drži veću šolju. Ona je želela da pokaže kako se priprema za svaki nastup, pa je otkrila kako izgleda njena potpuna transformacija od privatnosti do scenskog izgleda.

Regionalna muzička zvezda je nakon ove, objavila fotografiju na kojoj ima skroz drugačiju frizuru, kosa joj je kovrdžava, a posebno se istakao kostim, u kojem je do izražaja došla njena vitka figura.

Tea Tairović Foto: Printscreen Instagram

Poznato je da pevačica svakodnevno trenira i vežba ples te je jasno zbog čega ima isklesano telo.

- 17:00 - druga fotografija- ja punin baterije da lomim u 01:00 u klubu. 01:00 - treći video- lomim. Nedostaje fotka u 08:00 sa aerodroma gde se raspadam - napisala je Tea uz emotikone osmeha.

Podsetimo, Tea je na koncertu u Pirortu dobila na poklon čuveni pirotski ćilim, jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Nakon uspešnog koncerta i rekordne posećenost, Tea je sa pripadnicima sedme sile razgovarala o uspešnom koncertu i otkrila impresije.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna Arhiva

- Ovo je uramljeni pirotski ćilim, koji je simbol ovog grada, mogu da kažem da će se sigurno naći na zidu u mom stanu. Bila sam veoma iznenađena kada sam ovo dobila i veoma ganuta tim gestim. Po prvi put sam u Pirotu, odnosno nastupam ovde po prvi put - rekla je Tea.