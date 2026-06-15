Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković iz velike ljubavi koja traje godinama dobili su dve ćerke. Upravo danas jedna od njihovih ćerki to jest ona starija proslavlja svoj 5. rođendan.

Luna i Marko juče su bili u izlasku, a nakon što su se vratili kući ponosna mama je odlučila da svojoj mezimici napravi iznenađenje za ujutru kada se probudi.

Luna Đogani je na svom Instagram nalogu sa brojnim pratiocima podelila delić slavljeničke atmosfere.

Kako bi iznenađenje za malu Miju bilo spremno čim otvori oči, majka je usred noći pripremala veliku papirnu ukrasnu kesu za koju je zavezala prelepe ljubičaste balone, među kojima su i oni u obliku srca.

Foto: Printscrean

"Ja kad pripremam u 2 ujutru Miškici poklone za ujutru", napisala je Luna uz emotikon koji plače od smeha, otkrivši pritom da svoju ćerkicu Miju od milja zove "Miškica".

Nema sumnje da je mala slavljenica danas bila van sebe od sreće kada je ugledala iznenađenje i poklone koje joj je majka sa puno truda i ljubavi pripremala dok je ona spavala.

Anabela emotivnija nego ikad

Anabela Atijas, majka Lune Đogani, oglasila se putem svog Instagram naloga povodom rođendana unuke.

- Anđele moj, slavim te pet prelepih godina. Mnogo si me naučila, inspirisala, dala mi snage od momenta kada sam saznala da mi dolaziš. I tu gde sam, i ko sam danas, zbog tebe sam - napisala je pevačica, koja je nedavno govorila i o navodnom razvodu Lune i Marka

Marko Miljković obnavlja imanje na selu

Poznati par Marko Miljković i Luna Đogani započeli su obnovu njegovog porodičnog imanja u Brusu. Miljković je otkrio na svom Jutjub kanalu da mu je cilj da sačuva dedovinu i obnovi mesto na kojem su živele generacije njegove porodice.

Kako je objasnio u videu, ideja o obnovi postojala je godinama, ali tek sada su se stekli uslovi da bude realizovana.

1/6 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković na plaži Foto: Printscreen

- Kuća na selu je naš novi projekat i meni je mnogo drago što idem da obnovim svoju dedovinu. Moj otac je živeo tamo i mnogo dugo mi nije dao da ulažem tamo, niti da bilo šta radim. Porodica Miljković potiče iz te kuće, tu je živeo moj čukundeda, moj pradeda se tu rodio, deda, kao i moj otac. Veliki je plac u pitanju, ima čak 24 ara. Bageri i kamioni već stižu, a jedan deo već rušimo - rekao je Marko Miljković.

Miljković je u videu pokazao i da su radovi na imanju već počeli. Građevinske mašine obavljaju neohodne poslove, a stari objekat su morao biti srušen.

- Vidite, ovo je kuća kojoj treba renoviranje, a ova druga kuća koja nam je više služila kao neki pomoćni objekat potpuno se urušila i katastrofa je, nju rušimo - rekao je Miljković.