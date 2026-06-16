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Marko Gačić ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne novom pesmom ili nastupom, već prizorom iz svakodnevnog života, koji nije promakao budnom oku našeg paparaca.

Pre nekoliko dana naša ekipa uslikala je pevača u jednom beogradskom tržnom centru, i to u auto-salonu, gde je razgledao nove kineske automobile, koji su u poslednje vreme sve prisutniji na domaćem tržištu.

Foto: Kurir

Marko je posebnu pažnju posvetio modelu čija se cena kreće oko 30.000 evra. Zadržavao se pored vozila, raspitivao o tehničkim karakteristikama i detaljima opreme, a delovao je veoma zainteresovano, tako da je vrlo verovatno da bi uskoro mogao da se počasti novim četvorotočkašem.

U tržnom centru Gačić se pojavio u potpuno opuštenom, sportskom izdanju. Na glavi je nosio kačket, dok su trenerka i patike upotpunjavale njegov ležerni stil. Marko je delovao kao svaki drugi posetilac, što je dodatno doprinelo utisku da je želeo da ostane neprimećen.

1/8 Vidi galeriju Marko Gačić kupuje auto Foto: Kurir

- U super smo odnosima, kao i dosad. Trudnica je fenomenalno, deca su presrećna. Nije bilo razočaranja što nije devojčica. Saška je divna prema mojoj deci i oni prema njoj, funkcionišemo super, ranije su se još upoznali. U dobrim sam odnosima sa ocem, čestitao mi je, kao i svi ostali. Slavlje smo napravili za mlađu ekipu, zato roditelji nisu bili na otkrivanju pola deteta. Oni podržavaju moju partnerku. Goga i ja smo u dobrim odnosima i ona mi je čestitala, viđamo se. Nova partnerka nije ljubomorna. Goga je ostala u kući u kojoj smo mi živeli. Uvek sam tu ako treba pomoć - rekao je Marko nedavno za Kurir, pa prokomentarisao to što nije odgovorio na poruku Tamare Milutinović, koja mu je kumovala na svadbi sa Gogom sa njene strane:

- Ljudi sa strane mnogo sebi daju za pravo. Nije me mnogo njih pozvalo da me pita kako sam, šta radim i šta ima novo. Kome ne trebam ja, ne trebaju ni oni meni. Goga i ja znamo najbolje da li sam ispao fer, ne mislim da nisam - zaključio je Marko Gačić.

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu govorila o odnosu sa Markom, s kojim je i dalje zvanično u braku.

Foto: ATA images

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno. Samo se još čeka sudska presuda za nekoliko meseci, i to je to. Ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije. Zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek. Jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo o klincima, ali to je sve. On redovno viđa decu. Mislim da je to normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava bogu za tu decu, a ostalo kako god - zaključila je pevačica za Pink.

Kurir.rs

Goga Gačić: