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Pevačica Tijana Stojić otkrila je da je svojevremeno imala priliku da bez prijavljivanja i klasične audicije postane deo najgledanijeg muzičkog takmičenja u regionu, ali da je odlučila da krene potpuno drugačijim putem.

Iako su joj, kako kaže, još na samom početku karijere stizali pozivi da se priključi tada izuzetno popularnom muzičkom formatu, nije bila sigurna da je takav način afirmacije ono što želi.

– Imala sam pozive za razna muzička takmičenja i nije bilo potrebno ni da prolazim kroz klasične audicije. Ljudi iz branše su još tada prepoznali moj potencijal i smatrali da bih mogla daleko da doguram. Međutim, sebe jednostavno nisam videla u tom konceptu – rekla je Tijana.

Kako ističe, muzika za nju nikada nije bila prolazna želja ili hobi, već životni poziv kojem je posvetila detinjstvo i mladost.

– Ja sam od šeste godine za klavirom. Završila sam muzičku školu, kasnije i Muzičku akademiju, a praktično ceo život sam gradila oko muzike. Zbog toga nisam mogla da se poistovetim sa idejom da se takmičim sa ljudima koji su možda tek otkrili da žele da se bave pevanjem. Smatrala sam da prvo moram da budem potpuno spremna za sve što nosi javna scena – iskrena je pevačica.

Umesto brzog puta do popularnosti, odabrala je, kako kaže, mnogo teži, ali sigurniji put.

– Radila sam po klubovima, kafanama i raznim nastupima, sticala iskustvo korak po korak i učila zanat. Taj put je bio duži i teži, ali danas mogu da kažem da se ne kajem nijednog trenutka. Sve što sam postigla rezultat je mog rada, truda i odricanja. Niko od mene nije napravio ovo što sam danas osim mene same – poručila je Tijana.

Ona smatra da velika popularnost koja dođe preko noći može da bude ozbiljan izazov za mlade ljude koji još nisu spremni za pritisak javnosti.

– Mnogi nisu umeli da se nose sa slavom koja im se dogodila gotovo preko noći. Kada vam se život naglo promeni, a nemate dovoljno iskustva i zrelosti da to ispratite, lako možete da se suočite sa različitim problemima. Upravo zbog toga sam želela da sazrim kao umetnik i kao čovek pre nego što dobijem veću pažnju publike – objasnila je.

Danas, sa distance, kaže da je zadovoljna odlukom koju je donela na početku karijere.

– Nikada nisam jurila prečice. Verovala sam da kvalitet, znanje i rad na kraju pronađu svoj put do publike. Možda je trajalo duže, ali sam srećna što sam sve gradila postepeno i na zdravim temeljima – zaključila je pevačica.