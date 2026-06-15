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Takmičar u "Zvezdama Granda" i brat pevačice Nadice Ademov, Bubi Ademov, okrio je da je u vezi sa učesnicom ovog takmičenja Milicom Živković.

Mladi pevač, koji se svojevremeno pojavio i u muzičkom takmičenju za decu "Neki novi klinci" kaže da je on preuzeo inicijativu.

- Zajedno smo već nekih par meseci, ali deluje kao da smo dosta dugo zajedno. Ljubav je planula u takmičenju, ja sam napravio prvi korak. Upoznali smo se u trećem krugu takmičenja. Vremenom sam nekako došao do nje - rekao je Bubi Ademov ne skidajući osmeh sa lica.

Njegova izabranica Milica priznala je da u samom početku nije ni slutila da se dopada svom kolegi iz takmičenja.

- Ja nisam odmah primetila da mu se sviđam, krio je to dobro. Mi smo se prvo družili, izlazili smo zajedno i nekako se desilo. Krili smo i od kolega iz takmičenja i od vas novinara (smeh). Ali, moram da kažem da je svima bilo drago kad su saznali da smo zajedno, javljale su nam se i kolege i govorili da smo baš slatki - izjavila je mlada pevačica.

1/4 Vidi galeriju Milica Živković i Bubi Ademov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen Instagram

Iako su svoju romansu prvo držali u strogoj tajnosti, sada više nema skrivanja.

Ono što ovu romansu čini pravom filmskom pričom jeste jedan poseban detalj koji je Bubija posebno iznenadio i privukao.

- Neverovatno mi je bilo kada sam shvatio da smo rođeni istog dana i to iste godine, slučajno sam to shvatio kada sam video u njenoj ličnoj karti - otkrio je brat Nadice Ademov kroz smeh.

Foto: Dušan Petrović

Inače, Nadica Ademov sa mužem milionerom i decom živi u stanu od 850.000 evra. Kolekcija njenih torbi je velika i jako skupa.

Kurir/Grand