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Milica Milša i Žarko Jokanović ljudi su za primer, tvrdi Husein, poznatiji među Srbima kao Mile. On je taksista iz Hurgade koji je tokom godina prevezao hiljade turista, ali i brojne javne ličnosti s naših prostora.

Dok smo izlazili sa aerodroma u jednom od najpoznatijih egipatskih letovališta, dočekao nas je širok osmeh čoveka koji je držao tablu sa imenima putnika. Međutim, ono što je usledilo niko nije očekivao.

Osvojio simpatije

- Dobro došli! Kako ste putovali? - obratio nam se na tečnom srpskom jeziku.

Njegov izgovor bio je toliko dobar da su pojedini putnici pomislili da je reč o čoveku s Balkana. Ipak, iza simpatičnog osmeha krio se Egipćanin koji godinama radi s turistima iz Srbije.

- Ja sam Husein, ali me vaši ljudi zovu Mile. Znate ono "Mile voli disko" - našalio se odmah na početku, izazvavši smeh.

Uživaju privilegije

1/5 Vidi galeriju Milica Milša i Žarko Jokanović na odmoru osvojili srce taksiste Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagam

Njegova neposrednost, ljubaznost i dobro raspoloženje brzo su osvojili simpatije. Tokom vožnje do hotela pričao je o svom poslu, turistima koje je upoznao i prijateljstvima koja je stekao.

- Srbi su posebni ljudi. Vole da se druže, da pričaju, da pitaju za porodicu. Mnogi gosti mi se javljaju godinama nakon letovanja. Neki pošalju fotografiju sa slave, neki čestitku za praznike. To mi mnogo znači - kaže Mile.

Na pitanje koje je poznate ličnosti upoznao tokom godina, bez mnogo razmišljanja spomenuo je Milicu Milšu i Žarka Jokanovića.

- Oni su zaista posebni. Toliko su prirodni i skromni da u početku nisam ni znao da su poznati. Tek kasnije sam saznao koliko ih ljudi vole u Srbiji. Svaki put kad dođu ili kad se čujemo, pitaju kako sam, kako mi je porodica, da li sam dobro. To danas nije česta pojava - priča taksista dok sa telefona pokazuje zajedničke fotografije.

O poznatom scenaristi imao je samo reči hvale:

- Izuzetno inteligentan čovek. S njim možete satima da razgovarate. Priča o istoriji, kulturi, životu, porodici. Od njega sam čuo mnogo lepih i pametnih stvari. A ono što mi je posebno ostalo u sećanju jeste koliko pažnje posvećuje Milici. Uvek prvo pita da li je njoj udobno, da li joj nešto treba. Vidi se da je mnogo voli i poštuje. Pravi gospodin.

Za Milicu kaže da je jednako srdačna.

- Nikad se nije ponašala kao zvezda. Uvek nasmejana, kulturna i spremna za razgovor. Takve ljude ne zaboravite.

Dok smo razgovarali o poznatom bračnom paru, zanimalo nas je da li je tokom godina imao priliku da upozna i najveće estradne zvezde, poput vlasnice hita "Mile voli disko".

1/4 Vidi galeriju Ove pevače Mile iz Hurgade voli da sluša Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Damir Dervišagić

- Lepa Brena nije bila ovde. Ovo jeste ultraekskluzivni rizort, ali, koliko znam, nikad nije letovala baš u ovom delu Hurgade - kaže Mile.

Međutim, kad je reč o domaćoj muzici, pokazalo se da je veoma dobro upućen.

- Znam za Mileta Kitića! Kilo gore, kilo dole! - uz osmeh je uzviknuo i istog trenutka pojačao muziku u automobilu.

Poznati hit odjekivao je zvučnicima dok smo u neverici gledali čoveka koji je hiljadama kilometara daleko od Srbije naučio naše pesme.

- Seka Aleksić, Ceca, Aca Lukas, Dragana Mirković... mnogo pesama znam. Nekad gosti celu vožnju pevaju. pa i ja naučim refrene. Nisam nikad bio u Srbiji, ali preko ljudi koje upoznajem imam osećaj kao da je dobro poznajem - govori kroz smeh.

Posebno ga fascinira, kaže, srpski mentalitet.

- Kod vas ljudi vole porodicu. Kad sednu u taksi, brzo počnu da pričaju o deci, roditeljima, prijateljima. To mi se sviđa. Neki gosti me zovu čak i kad nisu na odmoru. Kažu: "Mile, kako si?" To nije posao, to je prijateljstvo.

Želi u kafanu

Mile priznaje da mu je velika želja da jednog dana poseti Srbiju.

- Voleo bih da vidim taj Beograd, da odem u neku pravu kafanu. Toliko sam slušao o vašoj hrani da moram da probam ćevape, pljeskavicu i sarmu. A voleo bih i da bolje upoznam ljude koje godinama vozim po Egiptu.

Foto: Printscreen/Instagram/milicamilsaisakovic

Dok smo se približavali hotelu, bilo je jasno zašto ga turisti pamte. Njegov srpski možda nije savršen, ali toplina kojom govori o ljudima koje je upoznao jeste. A među svima njima posebno mesto, kako kaže, zauzimaju Milica Milša i Žarko Jokanović.

- Slava i uspeh nisu najvažniji. Važno je kakav si čovek. A oni su ljudi za primer - zaključio je Mile na rastanku.