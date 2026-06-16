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Bivši košarkaš i sadašnji sportski direktor KK Crvena zvezda Miloš Teodosić posle razvoda od Jelisavete Orašanin nastavio je da živi punom plućima, a javnu podršku je dobio ni manje ni više nego od bivše verenice, odbojkašice Maje Ognjenović.

Ona je prvi put podržala nekadašnjeg partnera na društvenim mrežama i lajkovala njegovu zvaničnu izjavu o poslovnim aktivnostima koju je nedavno dao za medije.

Šuška se šuška

Iako se na prvi pogled radi o bezazlenom potezu, mnogi su upravo u tome videli signal da između nekadašnjih partnera ponovo postoji kontakt. Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi njihovog odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrde da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Maja i Miloš godinama su važili za jedan od najpoznatijih sportskih parova u regionu. Njihova veza privlačila je pažnju javnosti, a mnogi su bili uvereni da će svoju ljubav krunisati brakom. Ipak, putevi su im se razišli, nakon čega su nastavili život odvojeno i gradili svoje karijere i privatne odnose daleko jedno od drugog.

Uživa u slobodi

1/5 Vidi galeriju Maja pružila podršku bivšem Foto: Printskrin/Instagram



U međuvremenu, Maja je bila u braku sa Danilom Ikodinovićem, dok je Miloš uplovio u brak sa glumicom.

Prema saznanjima do kojih smo došli, Maja i Miloš već neko vreme razmenjuju poruke i razgovaraju, ali zasad nema potvrde da je reč o obnovi emotivne veze. Ljudi iz njihovog okruženja tvrde da među njima vlada međusobno poštovanje, koje nikada nije nestalo uprkos godinama koje su prošle od raskida.

- Tačno je da su Maja i Miloš u komunikaciji. Dok su bili u brakovima, nikada nije sebi dozvolila da podrži ili lajkuje njegove izjave ili fotografije. Poštovala je i njegovu i svoju intimu iliti partnere. Njih dvoje su ponovo u komunikaciji i to nije tajna među prijateljima. Posle svega što su prošli, sada razgovaraju mnogo opuštenije i zrelije. Zasad nema govora o konkretnim planovima, ali je činjenica da su ponovo uspostavili kontakt - tvrdi izvor blizak sportskim krugovima za Kurir.

Boli stara ljubav

1/5 Vidi galeriju Miloš Teodosić u centru skandala Foto: KK Crvena Zvezda, Shutterstock, Kurir



Isti izvor navodi da zajednički prijatelji sa velikim simpatijama posmatraju razvoj situacije.

- Mnogi iz njihovog društva navijaju da se pomire. Smatraju da su se okolnosti promenile, da su oboje danas drugačiji ljudi i da bi možda sada imali novu šansu za sreću. Naravno, konačna odluka je samo na njima - dodaje sagovornik.

Zasad ni Maja ni Miloš nisu komentarisali navode o ponovnom zbližavanju. Ipak, činjenica da su ponovo uspostavili komunikaciju bila je dovoljna da pokrene lavinu komentara među njihovim prijateljima, od kojih mnogi priželjkuju da bivši verenici ponovo pronađu zajednički put.

Da li je u pitanju samo prijateljski odnos ili uvod u novu ljubavnu priču, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno, svaki njihov potez trenutno je pod budnim okom javnosti, a interesovanje za razvoj njihovog odnosa ne jenjava.

Mi smo pokušali da dođemo do Miloševe izjave, međutim, kako on izbegava komunikaciju s medijima, obišli smo mesta koja voli da posećuje, ali ga prethodnih dana tamo nije bilo. Ni do Majinog komentara nismo uspeli da dođemo.

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