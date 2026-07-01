Skandali na estradi ne jenjavaju, a ako ste mislili da će leto biti mirno, prevarili ste se. Drage moje abronoše, donosim vam najsočnije priče koje već danima kruže iza kulisa, a akteri se prave kao da se ništa ne dešava. Pa da krenemo redom. Voditeljka koju ćemo zvati Mršava našla se u ozbiljnom problemu u Švajcarskoj, gde je, prema pričama insajdera, uhvaćena da se bavi najstarijim zanatom. I dok je u toj zemlji prostitucija zakonom dozvoljena, kvaka je u tome što je ona navodno radila na crno, i to iz hotelske sobe, bez ikakve prijave i dozvole. Sve je delovalo kao dobro organizovan posao dok policija nije zakucala na vrata, tvrdi izvor koji se zatekao na licu mesta. Navodno je pokušala da se izvuče pričom da je u pitanju privatni susret, ali joj to nije prošlo. Sada joj preti kazna, a pitanje je kako će ovaj skandal uticati na njenu karijeru, jer je godinama gradila imidž uglađene dame s malih ekrana.



Ništa manje burno nije ni kod pevačice koju ćemo zvati Bure. Ona je, prema rečima komšija, napravila pravi haos u porodičnoj kući nakon žestoke svađe sa svekrvom. Problem je, kako se priča, nastao oko njenog supruga, kog je majka branila, što je Bure dovelo do tačke pucanja. Vika se čula u celoj ulici, a onda su počele i stvari da lete, kaže jedan komšija. U naletu bes, pevačica je navodno fizički nasrnula na svekrvu i dobro je izudarala, nakon čega je morala da reaguje i policija. Porodica pokušava da zataška incident, ali priča je već procurila, a odnosi su, kako saznajemo, potpuno narušeni.

Treća priča vodi nas pravo na aerodrom, gde je pevačica koju ćemo zvati Andol doživela pravi debakl. Poznata po tome da ne može bez tableta za smirenje, ovog puta je, kako se tvrdi, preterala. Na rutinskoj kontroli u njenom prtljagu pronađena je ogromna količina lekova, zbog čega je odmah skinuta s leta. Nije imala adekvatnu dokumentaciju za sve to što je nosila, navodno. Protiv nje je podneta prijava, a sada će morati da objašnjava poreklo i svrhu tolike količine medikamenata. Priča se da je bila u potpunom rastrojstvu kad su je izveli iz aviona i da je sve vreme ponavljala da bez tih tableta ne može da funkcioniše.

Toliko za danas, dragi moji. Ako je suditi po ovim dešavanjima, čeka nas vrelo leto, i to ne samo zbog temperatura! Čitamo se i sledeće nedelje.