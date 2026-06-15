Slušaj vest

Pevačica Milica Jokić, inače, bivša snajka Ivice Dačića, sutra ulazi u Elitu 9.

Kako se svakog utorka sprema dobra žurka na imanju u Šimanovcima, tako će ona ovog puta organizovati dobru atmosferu.

No, ona neće biti sama u ovome. Osim nje, za dobar provod biće zadužen i pevač Igor Mitrović, koji je nedavno već boravio u "Eliti".

Evo ko je napustio Elitu

1/6 Vidi galeriju Milica Jokić je odlučila da iznenadi publiku i pokaže potpuno drugačije izdanje, a sudeći po reakcijama, u tome je i uspela. Foto: Privatna arhiva, Antonio Ahel/ATAImages

Sinoć je u rijalitiju održano još jedno napeto izbacivanje, a publika je odlučila da je imanje u Šimanovcima zauvek napustila Jovana Mitić, odnosno Jovana advokatica.

Voditelj Darko Tanasijević je prethodno otišao u izolaciju po takmičare koji su nominovani, a ove nedelje je reč o Anđelu Rankoviću, Mileni Kačavendi, Jovani Mitić i Aneli Ahmić.

Foto: Printscreen Pink

Darko ih je zatim odveo u diskoteku gde se odigrala nedeljna igrica. Pobedu je ovog puta odnela je Milena Kačavenda, a zbog toga su joj i duplirani glasovi publike. Na kraju te noći, voditelj je saopštio konačnu odluku.

- Pozdravljamo se sa Jovanom advokaticom - rekao je on.

Novi vođa

U studiju kod voditeljke Dušice Jakovljević, ona je ostavila oproštajno pismo svojim nekadašnjim cimerima, u kojem je donela važnu odluku i izabrala novog vođu za ovu nedelju.

Njena odluka je mnoge iznenadila, a poruka koju je poslala je bila vrlo jasna i direktna.

1/9 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen

- Ne ljubi čizmu koja se gazila, zgazi ti nju. Poštuj i praštaj! Aneli, ti si vođa, gazi ih - zaključila je ona.

BONUS video: