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Miki Dudić, poznati klavijaturista, inače, sin Hasana Dudića i Zlate Petrović, napustio je Elitu 9 prošle nedelje odlukom publike.

Nakon što se vratio u realan svet, rešio je da otkrije kako su njegovi najbliži gledali na njegovo učešće u rijalitiju. Tim povodom, progovorio je i o Eni Čolić, izabranici svog polubrata Jovana Pejića Peje, ali objasnio i u kakvim je odnosima sa bivšom, Teodorom Toković.

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

Majka Zlata i otac Hasan dele mišljenje o njegovom učešću, što je Miki i otkrio. Naime, oni su, uprkos strahu sa početka, bili njegova velika podrška.

- Iznenadili su se što sam bio pod ručnom, što sam uspeo da se obuzdam i da ne napravim kiks, mislim, bilo je malih gafova, ali su strahovali da nešto ne napravim što bi izazvalo veću štetu, diskvalifikacije ili slično - ispričao je Dudić.

Ponosni roditelji

Ono što im se najviše dopalo jeste njegovo ponašanje u kriznim situacijama.

- Strahovali su da se možda ne obrukam, to vređanje i psovke, što sam izbegavao, tako da su bili stvarno zadovoljni s mojim učešćem - rekao je Miki za "Pink.rs".

O snaji Eni: Brinuo sam za brata...

Miki je često imao oštre opaske na račun Ene Čolić tokom boravka u Eliti, a njegov mlađi brat je sa njom otpočeo vezu. Međutim, izgleda da je po izlasku promenio svoje mišljenje o njoj i uvideo greške.

1/5 Vidi galeriju Peja i Ena Čolić uživaju na moru Foto: Printscreen

- Što se tiče Ene, svi me pitaju, sve jedno te isto govorim, kao papagaj... Tamo se sve to čuli i videlo šta sam ja govorio, naravno, uticao je malo taj zatvoren prostor na mene. To je neka prirodna briga prema mlađem bratu - pravdao se Miki.

On je potom nastavio istakavši da vidi da im odnos ide uzlaznom putanjom.

- Vidim da je Jovan zadovoljan svojom devojkom, vidim da su okej, tako da sam imao možda lošu procenu. Nadam se da će sve da bude okej što se tiče njih dvoje - zaključio je on.

Odnos sa bivšom

Pre učešća, Miki je raskinuo sa pevačicom Teodorom Toković, a sada je otkrio da li postoji mogućnost pomirenja.

1/9 Vidi galeriju Teodora Toković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATA Images / Antonio Ahel

- Što se Teodore tiče, bio sam obavešten da se stvar promenila i to je sad sve prošlost o kojoj ne bih više dužio... Želim joj samo jedno, a to je da bude srećna - objasnio je Miki.

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