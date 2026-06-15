Slušaj vest

Pevač iz Novog Pazara Redžep Redžepović, poznatiji kao Lepi nedavno je otvorio dušu o svom životu i iznenadio detaljima.

„Oženio sam se sa Nemicom. Bilo je iz ljubavi. Svojoj prvoj ćerki sam dao ime Saliha, po mojoj babi. Kako je supruga želela? Kada ima ljubavi, i jedna i druga strana su spremne na neke ustupke. Tako je i bilo. Sada ona ima 24 godine, živi u Berlinu, pokušava nešto u medicini. Moja druga supruga je ova trenutna – i treća isto. Razveo sam se i oženio opet. Šest godina smo bili razvedeni, ali ljubav pobeđuje. Imali smo nekih nesuglasica, 2017. godine sam se rastao sa njom i vratio se u Novi Pazar“, započinje svoju priču u podkastu "Opet Laki".

On je u Nemačkoj proveo 20 godina, gde je otvorio i svoju građevinsku firmu.

Redžep Redžepović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

„Deset godina sam radio kao zidar. Tri godine kao nadzornik, imao sam ljude ispod sebe, a poslednjih sedam godina sam imao svoju firmu“, dodao je.

„Radio sam na najvećoj železničkoj stanici u Evropi, tada sam bio poslovođa. Tada sam bio u vezi sa jednom Nemacom. Bila je lepa ali je bila ‘zijanćer’. Ja sam se tog dana nešto posvađao s njom, a u tom trenutku je za nemačke uslove bilo prevruće, tipa 38 stepeni. Sećam se, gore nisam imao ništa, samo dole neki šorc. Duga je ploča bila tu, a na sredini onaj plastični WC. Svaki dan se to čistilo jer to smrdi od vrućine. I ja sad uđem unutra, tu su rešetke, na vrhu WC-a, iznad mene. Gledam kroz rešetke, nigde ničega, samo sunce. I pojavio se jedan mali oblačić i ide prema suncu. I tačno ga sunce počinje da potrpava i to ide brzo. Ja sam se iznervirao na sve, rekao: ‘Iza oblaka sunce sija…’ I nešto kontam: ‘Čija si noćas, čija’.“

"Dva meseca sam spavao napolju"

Lepi je godinama na estradi  Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Lepi se prisetio svojih početaka kada se preselio u Nemačku.

Ja sam prvo dva i po meseca proveo spavajući napolju, po klupama. Nisam imao šta da jedem. I to sam stigao u februaru, na zimu. Februar, mart i polovina aprila. Onda sam otišao u njihov Crveni krst, našli su mi smeštaj sa onim pijancima, alkoholičarima i beskućnicima. Tu sam završio u početku. ‘Lepi’ sam dobio nadimak kada sam počeo da radim. Meni je u početku bilo teško, na građevini sam počeo da radim kao pomoćnik. I to je bila ta ili sreća ili nesreća, bilo je nekih 150 ljudi, neka se hotelčina velika pravila u Berlinu. Ja nisam pamtio imena, već sam svakog zvao ‘Lepi’. ‘Lepi, je li ti treba nešto?’, tako sam ja pitao, jer nisam pamtio imena. I onda, kasnije šta se dešava, ja posle tri i po meseca postajem majstor, što je bilo nemoguće. U Pazaru se nikada nisam bavio građevinom. Video sam da imam za to šlifa i dara“, priča Lepi.

„Onda sam postao zidar. Znam kako su se iživljavali nada mnom ovi ljudi, majstori. Onda kada sam ja imao pomoćnike, uvek sam to želeo na jedan lep, kulturan i fin način da im objasnim šta mi treba. Ako je neki problem, da se to sve lepo reši. Onda sam ih nazivao ‘Lepi’. Odem u Novi Pazar na odmor, i sa ovim jednim drugarom sedim, on isto radi u Nemačkoj. Kaže: ‘Čuo sam, ima u Berlinu, moj šef ga traži, ne može da mu nađe broj telefona. Ti ako možeš, taj čovek je u Novom Pazaru. ‘Lepi’ ga zovu, kaže on meni. A ja ne znam da on govori o meni. Ja prvi put čujem, a u Berlinu sam stalno, znam sve zidare. I on sad zove preko onog Vibera u Nemačku, da pita toga, kaže on: ‘Pa to je jedan Lepi, on stanuje kod autobuske stanice, ima dužu kosu.’ Kako on njemu objašnjava, ja kažem: ‘Kakav ja Lepi, kakve veze to ima sa mnom’. I na kraju me taj čovek i zvao“, ispričao je Redžep Redžepović Lepi.

Pevač je istakao da ima završenu samo osnovnu školu:

Redžep Redžepović Foto: Kurir, Printscreen/Youtube

„Srednju školu nisam nikada završio. Završio sam osmi razred i prvu godinu sam počeo, u drugu sam krenuo, ali nisam imao ni sveske, ni knjige. Nisam imao pare za školu“, rekao je Lepi, a na pitanje da li mu je majka bila živa dok je išao u školu, pevač je priznao:

„Jeste, ali ja sam nju tek kasno video, ona je bila u drugom gradu, nana je bila sa mnom do devete godine, kad je ona umrla, umro je taj ceo moj svet. Ostao sam sam sa dedom“, izjavio je pevač za oslobođenje.ba.

Ne propustiteStars"KO ĆE SAD DA ME POZOVE..." Sin Halida Bešlića objavio potresnu poruku koja tera suze na oči (FOTO)
dino bešlić
StarsNEKAD JE ČISTIO KAFANE I TOALETE, A ONDA JE POSTAO PEVAČ I OD JEDNE PESME ZARADIO ZA STAN I KOLA! Danas ne zna šta će s parama, poseduje i vilu...
20231030-130658.jpg
StarsMAJKA NAŠEG PEVAČA SA 30 GODINA MLAĐIM MUŠKARCEM! U javnosti razmenjivali nežnosti pred svima, a ona prodaje intimne slike na sajtu za odrasle
78392604-445531066160452-4082465242045480960-n.jpg
Stars"NIJE KRENUO OD NULE, VEĆ IZ MINUSA..." Rođaci Milančeta Radosavljevića otkrili detalje teških početaka pevača
Milanče Radosavljević u Amidžiju

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv