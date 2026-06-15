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Pevač iz Novog Pazara Redžep Redžepović, poznatiji kao Lepi nedavno je otvorio dušu o svom životu i iznenadio detaljima.

„Oženio sam se sa Nemicom. Bilo je iz ljubavi. Svojoj prvoj ćerki sam dao ime Saliha, po mojoj babi. Kako je supruga želela? Kada ima ljubavi, i jedna i druga strana su spremne na neke ustupke. Tako je i bilo. Sada ona ima 24 godine, živi u Berlinu, pokušava nešto u medicini. Moja druga supruga je ova trenutna – i treća isto. Razveo sam se i oženio opet. Šest godina smo bili razvedeni, ali ljubav pobeđuje. Imali smo nekih nesuglasica, 2017. godine sam se rastao sa njom i vratio se u Novi Pazar“, započinje svoju priču u podkastu "Opet Laki".

On je u Nemačkoj proveo 20 godina, gde je otvorio i svoju građevinsku firmu.

1/7 Vidi galeriju Redžep Redžepović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Printscreen/Youtube

„Deset godina sam radio kao zidar. Tri godine kao nadzornik, imao sam ljude ispod sebe, a poslednjih sedam godina sam imao svoju firmu“, dodao je.

„Radio sam na najvećoj železničkoj stanici u Evropi, tada sam bio poslovođa. Tada sam bio u vezi sa jednom Nemacom. Bila je lepa ali je bila ‘zijanćer’. Ja sam se tog dana nešto posvađao s njom, a u tom trenutku je za nemačke uslove bilo prevruće, tipa 38 stepeni. Sećam se, gore nisam imao ništa, samo dole neki šorc. Duga je ploča bila tu, a na sredini onaj plastični WC. Svaki dan se to čistilo jer to smrdi od vrućine. I ja sad uđem unutra, tu su rešetke, na vrhu WC-a, iznad mene. Gledam kroz rešetke, nigde ničega, samo sunce. I pojavio se jedan mali oblačić i ide prema suncu. I tačno ga sunce počinje da potrpava i to ide brzo. Ja sam se iznervirao na sve, rekao: ‘Iza oblaka sunce sija…’ I nešto kontam: ‘Čija si noćas, čija’.“

"Dva meseca sam spavao napolju"

1/5 Vidi galeriju Lepi je godinama na estradi Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Lepi se prisetio svojih početaka kada se preselio u Nemačku.

„Ja sam prvo dva i po meseca proveo spavajući napolju, po klupama. Nisam imao šta da jedem. I to sam stigao u februaru, na zimu. Februar, mart i polovina aprila. Onda sam otišao u njihov Crveni krst, našli su mi smeštaj sa onim pijancima, alkoholičarima i beskućnicima. Tu sam završio u početku. ‘Lepi’ sam dobio nadimak kada sam počeo da radim. Meni je u početku bilo teško, na građevini sam počeo da radim kao pomoćnik. I to je bila ta ili sreća ili nesreća, bilo je nekih 150 ljudi, neka se hotelčina velika pravila u Berlinu. Ja nisam pamtio imena, već sam svakog zvao ‘Lepi’. ‘Lepi, je li ti treba nešto?’, tako sam ja pitao, jer nisam pamtio imena. I onda, kasnije šta se dešava, ja posle tri i po meseca postajem majstor, što je bilo nemoguće. U Pazaru se nikada nisam bavio građevinom. Video sam da imam za to šlifa i dara“, priča Lepi.

„Onda sam postao zidar. Znam kako su se iživljavali nada mnom ovi ljudi, majstori. Onda kada sam ja imao pomoćnike, uvek sam to želeo na jedan lep, kulturan i fin način da im objasnim šta mi treba. Ako je neki problem, da se to sve lepo reši. Onda sam ih nazivao ‘Lepi’. Odem u Novi Pazar na odmor, i sa ovim jednim drugarom sedim, on isto radi u Nemačkoj. Kaže: ‘Čuo sam, ima u Berlinu, moj šef ga traži, ne može da mu nađe broj telefona. Ti ako možeš, taj čovek je u Novom Pazaru. ‘Lepi’ ga zovu, kaže on meni. A ja ne znam da on govori o meni. Ja prvi put čujem, a u Berlinu sam stalno, znam sve zidare. I on sad zove preko onog Vibera u Nemačku, da pita toga, kaže on: ‘Pa to je jedan Lepi, on stanuje kod autobuske stanice, ima dužu kosu.’ Kako on njemu objašnjava, ja kažem: ‘Kakav ja Lepi, kakve veze to ima sa mnom’. I na kraju me taj čovek i zvao“, ispričao je Redžep Redžepović Lepi.

Pevač je istakao da ima završenu samo osnovnu školu:

1/4 Vidi galeriju Redžep Redžepović Foto: Kurir, Printscreen/Youtube

„Srednju školu nisam nikada završio. Završio sam osmi razred i prvu godinu sam počeo, u drugu sam krenuo, ali nisam imao ni sveske, ni knjige. Nisam imao pare za školu“, rekao je Lepi, a na pitanje da li mu je majka bila živa dok je išao u školu, pevač je priznao:

„Jeste, ali ja sam nju tek kasno video, ona je bila u drugom gradu, nana je bila sa mnom do devete godine, kad je ona umrla, umro je taj ceo moj svet. Ostao sam sam sa dedom“, izjavio je pevač za oslobođenje.ba.