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Zbog svog burnog privatnog života, pevačica Alka Vuica (65), uvek je bila na meti različitih komentara javnosti. Ona je priznala da je bila intimna sa ženom, da je bila ljubavnica, ali su je povezivali sa mnogim poznatim muškarcima.

Vuica i dalje redovno objavljuje sadržaj na društvenim mrežama, a neretko pokazuje kako nosi i vrlo izazovne i smele odevne kombinacije.

Foto: Printscreen

Alka Vuica je pozirala u crnoj haljini dok je preko njenih grudi bila samo čipka. Ovaj zavodljiv kadar podelila je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nesvakidašnje minđuše i crveni karmin su ovoj kombinaciji doprineli efektnom, misterioznom ukusu.

O intimnom iskustvu sa ženom

Pevačica je priznala kako ona posmatra na odnos sa istim polom, ali i opisala svoje iskustvo.

1/5 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Pritnscreen/Instagram

- Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala prijateljicu sa kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva. Zapravo mislim da su svi ljudi bi*****alni i da je većina odnosa bazirana na se****lnosti. Imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle, kao i ja njih - ispričala je za domaće medije.

Postaje baka

Producent Arian Vuica, sin Alke Vuice, sa verenicom Dorom Šitum odbrojava dane do venčanja, a sada su otkrili i najlepše vesti, a to je da čekaju bebu.

Kako su Arian i Dora rekli, sa nestrpljenjem iščekuju dolazak prinove početkom jula. Par očekuje dečaka, a iako ime još nije odabrano, slažu se da će odluka doći spontano, u pravom trenutku.

Ovako je izgledala nekada:

1/7 Vidi galeriju Alka Vuica nekad i sad Foto: Printskrin, Damir Dervišagić

- Evo, već se lagano širi vest i nemamo šta da skrivamo. Čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom jula pa imamo još vremena da se dobro pripremimo - rekla je Dora za Story.hr, ističući kako se oboje raduju novoj životnoj ulozi.

Inače, Alka je i upoznala sina sa njegovom izabranicom, kroz poslovnu saradnju.

Bila sa Bregom

Goran Bregović Brega je Alki Vuici posvetio pesmu, a pevačica je s njim bila u emotivnom odnosu.

1/5 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: Eva Dukić, FULVIO BRUNO

- Bili smo mladi i voleli smo se. Jedna od pesama koja je nastala iz naše ljubavi jeste 'Gde Dunav ljubi nebo'. Idalje smo prijatelji, čujemo se, viđamo... Ljubav je energija koja ne nestaje. Možda zaljubljenost prođe, ali prava ljubav ostaje zauvek - prenosi Blic.

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