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Nakon ljubavnog brodoloma koji je doživela ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića, Jelena Vučković sreću je pronašla kraj novog partnera.

Jelena Vučković zaljubljena

Njih dvoje već neko vreme uživaju u ljubavi, a pevačica se sada zajedno sa njim pojavila na jednom gradskom događaju, gde ih je uslikala ekipa Kurira.

00:07 Jelena Vučković sa novim deckom Izvor: Kurir

Gocina ćerka izdvojila je vreme za predstavnike medija, te je otvoreno govorila o prošlom braku i novom partneru.

1/4 Vidi galeriju Nakon ljubavnog brodoloma koji je doživela ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića, Jelena Vučković sreću je pronašla kraj novog partnera. Foto: Kurir

- Sve se nekako lepo dešava. Sada vidim da to nije bila ljubav, a psihički me je mnogo bolelo. Majka mi je uvek davala savete i do sada je za sve bila u pravu. Trebalo mi je punih 13 godina da to shvatim. Sada sam presrećna, sreli smo se u sličnim godinama. On je ugostitelj i ima svoje lokale- rekla je Jelena govoreći o bivšem partneru.

Detaljnije u prilogu.

02:15 Jelena Vučković o razvodu Izvor: Kurir

Suprug je prevario

Njen život obeležio je težak razvod i izdaja čoveka sa kojim je provela 13 godina u braku.

Nikada nije volela da bude u centru pažnje zbog skandala, te se trudila da svoj privatni život u potpunosti sačuva samo za sebe, ali skandal se desio. Naime, ona je u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra Sofronijevića.

Njih dvoje su se venčali 2016. godine u tajnosti, a sve ove godine su živeli u Valjevu.

O suprugu je uvek govorila sve najlepše, a svi su bili uvereni da su skladan par, zato je sve šokirala vest o njegovoj izdaji.

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

"Tako je, razvodim se posle 13 godina braka. On je vodio dvostruki život, živeo sa drugom ženom tri godine, saznala sam sve. Sve sam njemu posvetila. Pokušavala sam da sačuvam ono što se dalo sačuvati, ali nije uspelo. Htela sam njega, htela sam da budem samo sa njim, ali eto. Zbog njega nisam ni radila, sve sam posvetila njemu, a on sa drugim ženama bio", rekla je Jelena grcajući u suzama za "Blic" i dodala:.

"Svi su uz mene, porodicami je sad najveća podrška. Ja sam trenutno kod Goce u Kuršumliji. Trba da krenem i da snimam, krajem avgusta će mi izaći i pesma. To će me možda podići iz ove situacije jedino".

"Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti."