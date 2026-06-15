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"Ljubav je ponovo u modi" je jasna poruka koju je Vivo Bend poslao publici krajem prošle godine sa istoimenim nazivom pesme koja je oduševila mnoge.

Bend je sada održao promociju, a mnoge poznate ličnosti pristigle su da ih podrže u novim poduhvatima.

- Pripremao sam se celog života za ovo, imam veliku tremu i veliku odgovornost. Doći će moji uzorim poznate ličnosti, prijatelji, kolege, mnogo je odgovornosti na meni - na samom početku je priznao pevač benda, Stefan Tomić.

"Zvezde Granda su moja odskočna daska"

- Zvezde Granda su moja najveća odskočna daska, sve pohvale za samo takmičenje i produkciju - priznao je on istakavši da je jako teško izboriti se samostalno u svetu muzike.

05:52 Pevac Viva Benda na promociji Izvor: Kurir

Potom, istakao je da ga je Ana Bekuta podržavala i pomagala tokom karijere, inače, ona mu je i bila mentor u muzičkom takmičenju.

- Svi su mi dragi i od svih sam pokupio najbolje. Nadam se da ću to uspeti da primenim - ovim rečima je opisao žiri Zvezda Granda.

Pio bi iz cipele kao Đani, nije uzimao bakšiš

Na pitanje našeg novinara da li bi probao da pije iz cipele kao Đani, rekao je:

- Kako da ne, nisam probao, ali ne isključujem, ne znam - priznao je.

Ono što je mnoge iznenadilo, jeste da je pevač priznao da nije prihvatao bakšiš, sve do jednog momenta kada se to promenilo.

- Pevao sam iz ljubavi, bilo mi je glupo da uzimam bakšiš. Ubeđivao sam se sa njima "ne treba, ne treba". Slađe je raditi iz ljubavi. Da nema ljubavi, ne bi bilo ničega. Ljubav je pokretač svega, naročito umetnost - rekao je.

Estrada se sjatila

Isak Šabanović godinama je na estradnoj sceni, a veliku popularnost stekao je učešćem u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". Među prvima je stigao da podrži kolege.

- Da odustanem od rok stila, ja bih umro - rekao je on na samom početku, a novinarske ekipe, među kojima je bio i Kuiri, su se prisetile da pevač odlično izvodi i narodne pesme. Povodom svog budućeg nastupa, ističe da ima tremu već sada, a koncert koji je pred njim je njegov veliki dečački san.

Pogledajte šta je sve rekao:

03:59 Isak Sabanovic na promociji Viva benda Izvor: Kurir

- Majka i otac će biti u prvim redovima na mom koncertu, ali tu će biti i ljudi sa kojima sarađujem. Ne znam još ništa, šta će i kako će biti, videćemo - zaključio je.

Na pitanje da li mu je žao što mu Ceca nije bila mentor, i da li bi nešto uradio drugačije, rekao je sledeće:

- Ništa mi nije žao, sve je bilo onako kako je trebalo - zaključio je pevač pred našim kamerama.

Marija Mikić: Nisam bila dovoljno dobra

Pevačica Marija Mikić, nekada je bila član ove muzičke grupe, a sada je došla i na njihovu promociju.

01:10 Marija Mikić na promociji Vivo benda Izvor: Kurir

- Nisam bila dovoljno dobra (smeh), stalno me je kritikovao, zbog toga sam i napredovala. Ali uvek mi je govorio "imaš ti ono nešto, ali moraš da vežbaš". Oni su super momci, pesma je top i došla sam da ih podržim. Super smo se družili, teže je kad si sam - rekla je Marija.

Jelena Vučković se ne odvaja od novog partnera

Njih dvoje već neko vreme uživaju u ljubavi, a pevačica se sada zajedno sa njim pojavila na jednom gradskom događaju, gde ih je uslikala ekipa Kurira.

Gocina ćerka izdvojila je vreme za predstavnike medija, te je otvoreno govorila o prošlom braku i novom partneru.

02:15 Jelena Vučković o razvodu Izvor: Kurir

- Sve se nekako lepo dešava. Sada vidim da to nije bila ljubav, a psihički me je mnogo bolelo. Majka mi je uvek davala savete i do sada je za sve bila u pravu. Trebalo mi je punih 13 godina da to shvatim. Sada sam presrećna, sreli smo se u sličnim godinama. On je ugostitelj i ima svoje lokale- rekla je Jelena govoreći o bivšem partneru.

Nenad Blizanac i Sale Tropiko u sličnim autfitima

Naš reporter na terenu zabeležio je trenutak kada su pristizali Nenad Jovanović Blizanac i Sale Tropiko.

Foto: Kurir

Njih dvojica su za ovu priliku izabrali elegantne crne kombinacije, naočare kao aksesoare, a Sale ja dodao i beli kačket koji je razbio crnu boju njegovog atfita. Istakao je da se oseća sjajno.

Evo kako je Sale izgledao kada je stigao:

00:24 Sale tropico stiže na promociju vivo benda Izvor: Kurir

Ana Bekuta u zagrljaju sa pevačem benda

Ana Bekuta je još jednom pokazala svoju veličinu i došla na promociju benda pevača kom je bila mentorka u takmičenju "Zvezde Granda". Njih dvoje su pozirali pred našim kamerama.

00:22 Ana bekuta na promociji vivo benda Izvor: Kurir

Ana je odabrala elegantnu komvinaciju sa crnim sakoom, a svom mlađem kolegi pružila veliku podršku, kako kroz takmičenje, tako i svojim pojavljivanjem na ovom mestu.

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