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Aktuelna učesnica "Elite", Stanija Dobrojević, pre nekoliko godina kupila je stan u Rumi, za koji tvrdi da je penthaus, a za koji je dala oko 150.000 evra.

Cimeri iz Elite šokirali

Ipak, cimeri iz Bele kuće su otkrili da to zapravo nije penthaus, nego stan od 90 metara kvadratnih.

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković komentarisali su jednom prilikom njenu nekretninu i ismevali je.

1/9 Vidi galeriju Stanija u emisiji 1na1 Foto: Marko Karović

- Da li si ti video taj penthaus Stanijin? - pitao je Ivan Marinković Janjuša.

- Kaže Asmin da ima 90 kvadrata, da joj je čovek koji je prodao tvrdio da ima 120 kvadrata, a da u stvari ima 90 i nije penthaus - rekao je Janjuš.

- Ona misli da je to penthaus jer je na zadnjem spratu - smejao se Marinković.

- Ne zna da je dobila golubarnik - rekao je robot Toša.

- Probi mi mozak penthausom. Nisam čuo za penthaus od 90 kvadrata. Oni idu od minimum 130 kvadrata, pa naviše. Preko cele zgrade, na vrhu je velika terasa - otkrio je Janjuš.

Evo odakle joj novac

Podsetimo, svi su se pitali odakle starleti novac za ovu nekretninu, a kako su mediji pisali, ona je svoj stan u Novom Sadu, u kojem je živela, prodala za neverovatnu cifru.

Za garsonjeru od 25 kvadrata uzela je neverovatnih 55.000 evra.

Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi:

1/9 Vidi galeriju Ovako izgleda Stanijin stan u Rumi Foto: Printsceen/Pink, Printscreen/Instagram

- Staniji se posrećilo da naleti na ljude koji imaju novca i kojima nije problem da daju tolike pare. Plan im je da taj stan izdaju, na dan, pa računaju da će im se isplatiti - kazao je tada sagovornik.

Pored tih 55.000 koje je dobila, Stanija je za penthaus morala da doplati i to novcem koji je zaradila u rijalitiju.

- Tačno je to što ste čuli. Odlučila sam da manji stan zamenim skoro trostruko, ako ne i četvorostruko većim. Nekako mi je taj u kom sam živela previše devojački. Boje su roza i usput mi je i dosadio - kazala je Stanija nedavno na temu novog stana u Rumi.