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Poznata manekenka i influenserka Ivana Korab nedavno je proslavila 40. rođendan i nastavlja da se bori za proširenje porodice.

Ona je otkrila da se ponovo nalazi u procesu vantelesne oplodnje (VTO), želeći treće dete. Ona je priznala koliko je podrška partnera važna, ali i poverenje u doktora, kao i pozitivno razmišljanje.

"To je ljudsko prokletstvo..."

Rođendan je provela onako kako je zamislila, sa bliskim ljudima koji se iskreno raduju njenoj sreći. U razgovoru u kom je otvorila dušu, ona je priznala da je u ljudskoj prirodi da uvek želi još, te da često zaboravljamo da se pohvalimo za dosadašnje uspehe.

1/6 Vidi galeriju Ivana Korab na plaži Foto: printscreen instgaram, Printscrin

- To je, valjda, ljudsko prokletstvo – da stalno žudimo za nečim, a da retko zastanemo i osvrnemo se na ono što smo već postigli i ostvarili. Poslednjih nekoliko godina svesna sam toga i povremeno umem sebi da kažem: ’Bravo, to je bilo sjajno. Sad možemo još bolje’ - rekla je Ivana.

Ubrzo nakon rođendana, Ivana je na svom Instagram nalogu podelila snimak sa ultrazvuka i time otrkila spremnost na još jedno dete.

- Oduvek sam želela dvoje svoje dece i dvoje da usvojim. Sada sam poželela da pokušamo još jednom da dobijemo svoje dete, a kasnije ćemo videti kako će se stvari dalje odvijati - iskrena je ona.

Velike oscilacije u raspoloženju zbog hormona

Zbog delovanja hormona, oscilacije u ponašanju umeju biti jake, pa ceo proces vantelesne oplodnje donosi mnogo izazova. U svemu tome, najviše joj pomaže suprug za kog kaže da joj je najveća podrška.

1/8 Vidi galeriju Ivana Korab Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Sve žene imaju more oscilacija u osećanjima i željama, a kamoli žene koje prolaze kroz hormone. To je tek posebna ’žurka’. Od osmeha do suza dele vas sekunde i zato se i kaže da vam je tokom tog procesa potrebna podrška ’čitavog sela - kaže manekenka.

Uz to je objasnila da je VTO zapravo timski posao, a za žene koje se odluče na ovaj korak kaže da su istinski heroji, naročito one koje kroz tu borbu prolaze same i kojima je, kako je rekla, potreban "crveni tepih za svu snagu i hrabrost".

Osim porodice i bliskih ljudi, jedna od najbitnijih stavki bi svakako bio i stručan medicinski tim. Manekenka ne krije da jako veruje svojoj doktorki, a poverenje i jeste ključno. Ivana je, takođe, priznala da javno o svemu govori kako bi svojim savetima i iskustvima pomogla i drugim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

"Svesna sam da će biti teže i haotičnije..."

Ona se u ovom razgovoru osvrnula na to da li je plaše obaveze budući da su joj sinovi još uvek mali.

- Strah je neprijatelj. Svesna sam da će biti teže i haotičnije, ali život je sam po sebi haotičan i lud. Zašto onda razlog za taj haos ne bi bilo nešto najlepše – malo biće koje gledamo kako raste i koje nam donosi još malo slatkog haosa - poručuje ona.

1/9 Vidi galeriju Ivana Korab Foto: Petar Aleksić, Printscreen Instagram

Kako je sama istakla, kroz teške medicinske procedure prolazi tako što se "navije kao robot", znajući da se svaki trenutak bola isplati onog momenta kada zagrlite to malo biće zbog koga ceo svet stane. Njena glavna misao koja je vodi kroz životne borbe ostaje jednostavna - kakve su nam misli, takav nam je i život.

Kurir.rs / Hello

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