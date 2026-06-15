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Drugarica aktuelne učesnice “Elite“ Anite Stanojlović, Tamara Radoman, odlučila je da nakon određenog perioda iznese istinu na brojne teme iz Bele kuće. Tamara je zbog čestog pominjanja njenog imena u rijalitiju odlučila da stavi tačku na brojne teme.

Tamara se na samom početku osvrnula na nedavno i glavnu temu da je između Anite i nje postojalo nešto više od prijateljstva, te je sada najavila tužbe, ali i otkrila datum finala.

- Vratila sam se da pružim podršku Aniti pred sam kraj do kog je ostalo još tridesetak dana i verujte da ću slaviti 18. jul. Što se tiče tema u poslednjem periodu, svako ko je izgovorio ili aludirao na tako nešto podnete su tužbe nakon toga i ne želim takve stvari da objašnjavam. Aniti sam se našla kao prijatelj, oslonac i kao druga majka u životu, a njena majka mene poznaje petnaest godina i ona zna moju porodicu i spojila nas je nakon njenog izlaska iz “Zadruge 7“. Spominjana sam mnogo, čak više i od nekih učesnika i možda je velika šefica trebala da mi spremi neki honorar, naravno, šalim se, ali nikome neću preći preko ovoga, jer su to ozbiljne nebuloze – besno je rekla ona na samom početku, te je otkrila za koga je pripremila najveći broj tužbi.

1/5 Vidi galeriju Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić našli su se u centru skandala nakon burne noći u Eliti 9, Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Prvi Asmin je dobio ozbiljnu tužbu, nije se pojavio na sudu i ostao je da spava. Nema ni advokata i biće presuda brže nego što sam očekivala i tako će proći i ostali koji su udarili na mene, koja nisam deo rijalitija. Suđenje nije odloženo, na sledećem se donosi presuda i tužila sam ga za dva miliona.

O Staniji

O već sada bivšoj drugarici Staniji Dobrojević ovoga puta nije imala reči hvale.

- Jako mi je čudna i stvarno ne znam šta joj se desilo. Kada sam ušla branila sam Staniju, a sada to nikad ne bih uradila, jer Stanija je mogla Asminu da kaže zbog čega je imao potrebu mene kao njenu drugaricu da vređa, ipak sam ja dugo u njenom životu i ona to nije uradila, ali joj je bilo drago da napadnem Aneli u mojoj poseti, ali da ne diram Asmina što mi jako čudno – iskrena je Tamara.

Brojni učesnici pokrenuli su priču da Tamara poseduje mnoge dokaze protiv Stanije, a ona je sada prvi put progovorila o toj temi.

- Pričala sam Aniti priče o Staniji, ali to se sve zna javno. Žao mi je što se desio njihov sukob i da sam se ja pitala ne bih volela, ali sumnjala sam da će se desiti, jer znam karaktere obe osobe. Stanija me je lično mnogo razočarala zbog stvari koje se tiču mene i ograđivanja od mene, a pre toga je pričala da joj je krivo što je ne zastupam. Možda je sve trebalo ovako da se desi, ali poželela sam joj sreću pred ulazak i rekla sam da pijemo kafu u Rumi, ali sada mislim da definitivno nećemo popiti tu kafu. Izdala me je i u prijateljskom i u poslovnom smislu. Odlično je znala sve šta se nalazi na flešu i nije mi jasno da je mogla da veruje nekome, a tu se ne nalazi nikakav materijal koji ima veze sa Stanijom, već nešto drugo – otkrila je ona, a onda se osvrnula i na Anitu i njene kazne.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Sa kaznom od milion je kažnjena zbog vređanja produkcije u sukobu sa Stanijom, a nisam videla da je vređala i mnogo mi je krivo zbog toga. Stanija ima određene privilegije i ne vidim zbog čega je baš udarila na Anitu. Krivo mi je što je velika verovatnoća da će Anita izaći bez dinara, za neke kazne je naravno i sama kriva, ali sa druge strane volela bih da kao trudnica ima neke privilegije.

"Saznali sve o Anđelu"

Tamara je bila žestoka i prema Anđelu Rankoviću o kom ne menja mišljenje, a spremna je i na suočavanje sa njim nakon završetka “Elite“.

1/5 Vidi galeriju Anđelo Ranković Foto: Petar Aleksić, Printscreen/Pink

– On je najveći folirant. Dečko koji je presedeo na garnituri ceo rijaliti, nikoga nije vređao i ne mogu da grešim dušu on stvarno deluje vaspitano, fino i uglađeno, ali imala sam priliku da ga upoznam i videla sam sve napolju. Nije ga Anita proganjala to je sigurno, jer on je bio u Kolumbiji i imao je toliko devojaka. Saznali smo za aferu sa Milicom Veličković, ali i za aferu sa Milenom Kačavendom, a imao je i toliko devojaka. Imali smo priliku da čujemo izjavu Gordane Džehverović koja je rekla da je i u vezi sa Teodorom bilo neko lomljenje stana, a to je isto radio i sa Anitom, što nam govori da on ima dobru samokontrolu u rijalitiju – priča ona.

Kurir.rs/Blic